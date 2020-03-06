В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со момента его подписания, 5 марта 2020 года.

В документе определены основные национальные приоритеты России в Арктической зоне, в том числе развитие Арктической зоны в качестве ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста РФ, развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации России, а также охрана окружающей среды в Арктике.

Согласно документу, «реализация госполитики РФ в Арктике по состоянию на 2020 год обеспечила создание условий для реализации крупных экономических проектов, начало работ по созданию комплексной инфраструктуры Северного морского пути и модернизации ледокольного флота, систем гидрографического, гидрометеорологического и навигационного обеспечения судоходства.

Основными задачами в сфере эконмического развития и инфраструктуры Арктической зоны определены:

расширение участия частных инвесторов шельфовых проектов при сохранении контроля ос стороны государства при их реализации;

развитие круизного туризма;

наращивание ледокольного и вспомогательного флотов для обеспечения круглогодичного судоходства в акваториях Севморпути и других морских транспортных коридоров;

создания системы контроля за обеспечением безопасности судоходства , управления транспортными потоками в районах интенсивного движения судов в Арктической зоне;

строительство и модернизация портов в акватории Севморпути и других морских транспортных коридоров;

расширение возможностей судоходства по рекам Арктической зоны РФ, обустройство портов и портопунктов;

строительство железнодорожных магистралей и многое другое.

«Реализация госполитики РФ в Арктике позволит обеспечить устойчивое развитие этой территории, кроме всего прочего, увеличение национальных и международных перевозок по Северному морскому пути», – говорится в документе.