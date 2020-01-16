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Правительство РФ ушло в отставку
16.01.2020

Правительство РФ ушло в отставку


    • Правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Соответствующий указ президента РФ В.Путина «О правительстве Российской Федерации» от 15 января 2020 года опубликовано на сайте Кремля.

    Согласно документу правительство РФ будет исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Временное исполнение обязанностей председателя правительства РФ возложено на Дмитрия Медведева.

    По сообщению пресс-службы Кремля, президент внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства, занимающего в настоящее время должность руководителя Федеральной налоговой службы. Кандидатура М.Мишустина внесена в Госдуму на рассмотрение.


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