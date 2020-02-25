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Ленский мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году
25.02.2020

Ленский мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году

    • Строительство моста через реку Лену планируется начать в 2021 году. Сообщает пресс-служба правительства Якутии со ссылкой на главу республики Айсена Николаева.

    «2020 год мы полностью отводим под проектирование моста, в 2021 году планируем начать его строительство и в 2025 году ввести его в эксплуатацию. Большая часть финансирования будет выделена из федерального бюджета, по нашим подсчетам, это около 75% от стоимости масштабного инфраструктурного проекта, 10% – будет выделено из республиканского бюджета, остальная часть – вложения частного инвестора», – рассказал А.Николаев.

    Проект строительства Ленского моста, который сыграет значительную роль для загрузки Северного морского пути, включен в программные и стратегические документы, получена поддержка федерального правительства в виде протокольных решений. Сейчас изыскиваются дополнительные источники из федерального бюджета на финансирование строительства моста.

    Также А. Николаев отметил, что по своим техническим характеристикам мост через Лену, который будет возведён в суровых природно-климатических условиях на вечной мерзлоте, не имеет аналогов ни в отечественном, ни в зарубежном мостостроении. Сегодня экспертами изучаются и тестируются металлоконструкции, которые будут применены при строительстве Ленского моста.


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