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штамп экспорт
02.03.2020

В какие страны сокращается экспорт

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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году экспорт из России в денежном выражении снизился на 7,4% (или на 33,2 млрд долларов) и составил 305,4 млрд долларов. В физическом выражении вывоз товаров увеличился на 32,8 млн тонн, или на 3,5% до 964,9 млн тонн.

    В денежном выражении

    Наибольшее снижение экспорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришлось на Виргинские острова. Отгрузки туда сократились на 99,3% за счет отсутствия в 2019 году поставок летнего дизельного топлива. В результате экспорт на Виргинские острова снизился с 39,2 млн долларов в 2018 году до 106,2 тыс. долларов в 2019.

    С 21,9 тыс. долларов до 200 долларов (или на 97%) упали поставки в Сент-Люсию (это остров в Карибском море). В 2018 году туда была отгружена фанера на сумму 21,8 тыс. долларов. В 2019 году таких поставок не было.

    На 94,8% сократился экспорт в Экваториальную Гвинею – с 34,2 млн долларов до 442,9 тыс. долларов.

    Наибольшее падение стоимости экспорта в абсолютном выражении пришлось на Германию. За 2019 год поставки товаров из России в Германию сократились на 7,7 млрд долларов и составили 26,4 млрд долларов. При этом поставки сырых нефтепродуктов снизились на 3,3 млрд долларов, летнего дизельного топлива – на 633,9 млн долларов, черных металлов – на 271 млн долларов.

    Вторая страна, отгрузки в которую снизились наиболее существенно, – Польша. В 2019 году экспорт в Польшу сократился на 4,7 млрд долларов и составил 11,8 млрд долларов. При этом поставки сырых нефтепродуктов упали на 2,6 млрд долларов, сырой нефти – на 773 млн долларов, летнего дизельного топлива – на 383,5 млн долларов.

    На 2,5 млрд долларов сократился экспорт в Бельгию. Наиболее существенно снизились поставки непромышленных необработанных алмазов – на 706,3 млн долларов, летнего дизельного топлива – на 691,8 млн долларов, черных металлов – на 337,9 млн долларов. В целом отгрузки минеральных продуктов в Бельгию снизились на 1,3 млрд долларов.

    В физическом выражении

    В физическом выражении наибольшее снижение экспорта в процентах пришлось на Сент-Люсию. По итогам 2019 года поставки туда упали на 99,9%.

    На 99,8% сократились поставки на Виргинские острова и во Французскую Полинезию.

    Лидером по снижению физического объема экспорта в 2019 году стала Украина, поставки в которую снизились на 9,3 млн тонн и составили 23,6 млн тонн. Наибольшее сокращение объемов приходится на каменный уголь (-6,4 млн тонн) и нефть и нефтепродукты (-1,1 млн тонн). В том числе отгрузки летнего дизельного топлива снизились на 771,7 тыс. тонн.

    Экспорт в Польшу сократился на 8,6 млн тонн до 31,2 млн тонн. Отгрузки сырой нефти и нефтепродуктов упали на 5,7 млн тонн, каменного угля – на 2,4 млн тонн, летнего дизельного топлива – на 453 тыс. тонн, железной руды и концентратов – на 416,2 тыс. тонн.

    На третьем месте – Великобритания, экспорт в которую по итогам 2019 года снизился на 6,3 млн тонн (до 10,9 млн тонн). На 7,2 млн тонн сократились поставки каменного угля, нефти и нефтепродуктов – на 988 млн тонн (в том числе на 1,1 млн тонн – летнего дизельного топлива).


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