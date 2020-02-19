Автоэкспорт и автоимпорт

Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 2019 года составил 109,4 тыс. единиц – это на 17% больше, чем за 2018 год. Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении, напротив, снизился – на 2,7% по сравнению с показателем января-декабря 2018 года и составил 14,6 тыс. единиц.

В стоимостном выражении в 2019 году из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 1,6 млрд долларов, что на 24,5% больше, чем годом ранее. Доходы от экспорта грузовых автомобилей увеличились на 6,8% до 396,1 млн долларов.

В декабре экспорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 10,3% (+8,3% к ноябрю 2019 года), составив 7,8 тыс. единиц. В стоимостном выражении экспорт составил 125,4 млн долларов (+3,9% к декабрю 2018 года и +11,4% к ноябрю 2019 года).

Экспорт грузовых автомобилей по итогам отчетного месяца по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 24%, но вырос относительно предыдущего месяца – на 35,7%, составив 1,9 тыс. единиц. Доходы от экспорта грузовых автомобилей увеличились по сравнению с декабрем прошлого года на 1,6% и на 60,3% относительно ноября 2019 года – до 64,3 млн долларов.

По итогам 2019 года объемы импорта легковых автомобилей увеличились. По данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали на 3,2% больше, чем в 2018 году, – 302,5 тыс. единиц. Грузовых автомобилей ввезли на 14,1% больше, чем годом ранее, их количество составило 29,9 тыс. единиц.

В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 8,9% до 7,9 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 1,9 млрд долларов – это на 3,1% меньше показателя 2018 года.

В декабре импорт легкового автотранспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года вырос на 3,1% (+2,7% к ноябрю 2019 года), составив 26,3 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт легковых автомобилей составил 709,8 млн долларов (+1,9% к декабрю 2018 года и +11,6% к ноябрю 2019 года).

Импорт грузовых автомобилей по итогам декабря 2019 года составил 3,3 тыс. единиц – это на 13,8% больше декабря 2018 года и на 10% выше уровня ноября 2019 года. В стоимостном выражении импорт составил 183,2 млн долларов (-11,8% к декабрю 2018 года и +14% к ноябрю 2019 года).