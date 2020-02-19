Что растет в экспорте

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году экспорт из России составил 964,9 млн тонн грузов, на 32,8 млн тонн или на 3,5% больше показателя 2018 года. В денежном выражении, напротив, произошло снижение на 33,2 млрд долларов или на 7,4% до 416,1 млрд долларов.

В денежном выражении

С точки зрения стоимости наибольший рост экспорта в процентном выражении пришелся на часы всех видов и их части. За 2019 год поставки товаров этой номенклатуры увеличились в 2,1 раза до 45,1 млн долларов. Более 90% поставок приходится на наручные и карманные часы.

В два раза – до 18,7 млн долларов – вырос экспорт растительных материалов для изготовления плетеных изделий; прочих продуктов растительного происхождения, в другом месте не поименованных или не включенных. При этом 46,8% товаров ушло в Латвию, 21% – в Грецию и 9,4% – в Польшу. 100% поставок в эти в эти страны приходились на прочие продукты растительного происхождения.

Зонтов, солнцезащитных зонтов, тростей, тростей-сидений, хлыстов, кнутов для верховой езды и их частей было отгружено на 86,2% больше, чем за 2018 год, всего на сумму 2,7 млн долларов. Более 90% поставок составляли зонты и солнцезащитные зонты.

Наибольший рост стоимости экспорта в абсолютном выражении пришелся на жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты. В 2019 году их отправки выросли на 5,1 млрд долларов и составили 15,2 млрд долларов. Стоит отметь, что 37,4% всего объема поставок приходилось на золото, 33,7% – на платину, 24,9% – на алмазы. При этом в Великобританию было экспортировано 42% товаров, в Бельгию – 14,3%, в США – 9,6%.

Поставки жиров и масел животного или растительного происхождения и продуктов их расщепления; готовых пищевых жиров; восков животного или растительного происхождения увеличились на 750,7 млн долларов до 3,4 млрд долларов. 17,6% продукции было отгружено в Китай, 12,5% – в Иран и 9,7% – в Турцию. При этом более 60% всего объема экспорта пришлось на подсолнечное масло.

Третье место занимают средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности. В 2019 году их экспорт увеличился на 542 млн долларов и составил 3,7 млрд долларов. Основными странами-получателями являются Беларусь (24,8%) и Казахстан (23,7%). Доля легкового транспорта составила 43%, грузового – 10,4%, тракторов – 2,4%.

В физическом выражении

В физическом выражении набольший рост экспорта в процентах приходится на мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы. Экспорт этих товаров в 2019 году вырос в 73,1 раза и составил 32,6 млн тонн. Почти 100% всего объема ушло в Беларусь.

Отгрузки из России изделий из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночных изделий и плетеных изделий увеличились в 11,7 раз до 768,8 тонн. В Беларусь экспортировалось 91,7%, в Казахстан –5,3%.

Третья товарная позиция, экспорт которой в 2019 году вырос наиболее существенно, – обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса. Их было вывезено в 3,9 раза больше, чем за 2018 год, всего 587,4 тонны. Более 80% поставок (в физическом выражении) приходилось, опять-таки, на Беларусь.

Лидером по приросту физического объема экспорта являются мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы, поставки которых выросли на 32,1 млн тонн.

На втором месте – топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные. Их отгрузка увеличилась на 16,2 млн тонн до 672,8 млн тонн. При этом в Китай было экспортировано 16%, в Нидерланды – 13,5%, в Южную Корею – 7,6% суммарного объема. Кроме того, 59,7% поставок приходилось на нефть и нефтепродукты, 39,7% — на уголь.

Экспорт руды, шлака и золы вырос на 2,8 млн тонн до 23,9 млн тонн. Более 90% этого объема составляли железные руды и концентраты. Основными странами-получателями были Китай (33,4%), Украина (23,5%) и Финляндия (7,2%).