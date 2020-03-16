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железная руда
16.03.2020

Экспорт железной руды

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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году экспорт железной руды из России составил 22,4 млн тонн (+15,5% к 2018 году), или 2,1 млрд долларов (+30,8%).

    Стоит отметить, что за 2019 год российская железная руда поставлялась в 33 страны. При этом главными покупателями были Украина и Китай.

    По итогам 2019 года из России на Украину было отправлено 5,6 млн тонн (+7,9%) руды на сумму 565,3 млн долларов (+24,7%). Практически все отгрузки осуществлялись из Нижегородской области.

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за январь 2020 года.

    Экспорт железной руды в Китай в физическом выражении вырос на 69,8% до 7 млн тонн, в денежном – в 2,2 раза до 471,6 млн долларов. Отгрузки осуществлялись из Курской, Мурманской, Белгородской и Свердловской областей, а также из Забайкальского края и Еврейской АО.

    Поставки железной руды в Финляндию увеличились в физическом выражении до 1,7 млн тонн (+44,1%), в денежном – до 181,9 млн долларов (+87,9%). При этом весь объем шел из Белгородской, Вологодской и Курской областей и Карелии.

     

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