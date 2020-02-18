Судно с кранами столкнулось с мостом

16 февраля heavylift-судно «Wish Way» под флагом Панамы с двумя контейнерными STS кранами столкнулось с мостом Королевы Юлианы (Queen Juliana Bridge) на Кюрасао (Голландские Антильские острова). Повреждение моста было незначительным, и он вскоре снова был открыт для движения. Урон, причинный кранам, по сообщениям, был более серьезным. Судно пришвартовалось на контейнерном терминале.

Краны были изготовелны в Китае для контейнерного терминала порта Кюрасао. Их установка должна была занять три месяца.

Мост Королевы Юлианы был построен через залив Святой Анны под надзором Министерства транспорта Нидерландов. Он был сделан достаточно высоким, чтобы под ним могли проходить танкеры.

Видео: Dumper