Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
гибридное судно Roald Amundsen
29.01.2020

Первое гибридное исследовательское судно


    • В 2019 году флот круизной компании Hurtigruten пополнился новый судном «Roald Amundsen». Это первое гибридное исследовательское судно, при этом место на его борту найдется не только для ученых.

    исследовательский центр на судне Roald Amundsen

    Лайнер сконструирован для плавания в полярных водах и имеет все удобства современных круизных судов. Здесь есть бассейны, рестораны, прогулочные палубы, научный и развлекательный центры. На борту есть все условия для наблюдения за морской фауной – от обогреваемой галереи с большими иллюминаторами до открытой смотровой площадки, откуда удобно делать фотографии. Судно будет выполнять исследовательские задачи в таких уникальных регионах планеты как Шпицберген, Гренландия, Северо-Западный проход, Аляска и Антарктида.

    судно Roald Amundsen
    судно Roald Amundsen
     

    Гибридность судна означает, что его двигатели могут работать не только на традиционном дизеле, но и от электрических батарей и проходить на них, по крайней мере, часть пути. По расчетам, способность идти с выключенными дизельными двигателями уменьшит выбросы углекислого газа на 20% по сравнению с обычным судном такого класса.

    Технические характеристики судна:

    • Год постройки: 2019
    • Длина: 140 м
    • Ширина: 23,6 м
    • Количество палуб: 11
    • Скорость: 15 узлов
    • Количество пассажиров: 530 человек (500 в Антарктиде)

     

    Фото и видео: Hurtigruten


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.01.2020
    Как и зачем вымораживают суда
    Мороз отнюдь не мешает, а даже наоборот способствует одной технологии, которая практикуется только в России и нигде больше […]
    выморозкаДальний Востокзимаинтересные факты
    0
    22.01.2020
    Передовые польские технологии в погрузке кокса
    Пока российские угольные терминалы соревнуются, кто внедрит больше ветропылезащитных экранов, пушек пылеподавления, систем поверхностного орошения и прочих экосберегающих […]
    ВидеоПогрузкаПольшаТехнологии
    0
    24.01.2020
    Стратегия развития Арктической зоны России будет готова к 20 марта
    И представлена на ПМЭФ-2020
    АрктикаГосподдержкальготыМинвостокразвития
    0
    21.01.2020
    Исторический момент в разворотном бассейне
    APM Terminals поделился роликом первых маневров, проведенных в тестовом режиме на акватории нового разворотного бассейна в порту Итажай. […]
    APM TerminalsВидеоПорт
    0
    17.01.2020
    Самое большое воздушное судно в мире
    стало еще больше
    АвиаперевозкиВидеоИнновацииТехнологии
    0
    29.01.2020
    Global Ports передислоцировал оборудование
    С ПЛП на ВСК
    FESCO Global PortsLiebherrВосточная стивидорная компания
    0
    27.01.2020
    Wärtsilä поставит СПГ-двигатели для судов Ro-Lo
    И другое оборудование
    Ro-LoWartsilaБалтийское мореКонтракт
    0
    14.01.2020
    Груз – на баржу, баржу – на судно
    DHL Industrial Projects поделились видео погрузки 4 коксовых барабанов для доставки из Кобе в Хьюстон. Каждый барабан грузил на […]
    DHLВидеоПогрузкаСША
    2
    16.01.2020
    Дневник стройки LUGAPORT
    «Новотранс» опубликовал видео о ходе строительства многофункционального терминального комплекса LUGAPORT в порту Усть-Луга. Строительство началось в августе 2019 года. […]
    LUGAPORTВидеоНовотрансСтроительство
    0
    27.01.2020
    Самый продвинутый кабелеукладчик
    Prysmian Group поделилась роликом о своем специализированном судне-кабелеукладчике «Leonardo da Vinci», строящемся на верфи Vard Norway SA. В […]
    ВидеоСудносудно-кабелеукладчикТехнологии
    0
    24.01.2020
    Самый большой самолет Airbus
    Airbus ввел в эксплуатацию первый грузовой самолет BelugaXL
    AirbusBelugaXLВидеоТехнологии
    0
    23.01.2020
    Самая глубокая нефтяная скважина в Азии
    8882 метра – глубина самой глубокой нефтяной скважины в Азии, Luntan One (оператор – китайская госкорпорация PetroChina). Пробурили […]
    ВидеоКитайНефтяная скважина
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    16.01.2020 Правительство РФ ушло в отставку
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.01.2020 OOCL увеличил объемы и выручку
    28.01.2020 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    27.01.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2020
    23.01.2020 FESCO консолидировала «Русскую тройку»
    23.01.2020 Железнодорожные контейнеры
    23.01.2020 Контейнерооборот Украины
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ