В 2019 году флот круизной компании Hurtigruten пополнился новый судном «Roald Amundsen». Это первое гибридное исследовательское судно, при этом место на его борту найдется не только для ученых.

Лайнер сконструирован для плавания в полярных водах и имеет все удобства современных круизных судов. Здесь есть бассейны, рестораны, прогулочные палубы, научный и развлекательный центры. На борту есть все условия для наблюдения за морской фауной – от обогреваемой галереи с большими иллюминаторами до открытой смотровой площадки, откуда удобно делать фотографии. Судно будет выполнять исследовательские задачи в таких уникальных регионах планеты как Шпицберген, Гренландия, Северо-Западный проход, Аляска и Антарктида.

Гибридность судна означает, что его двигатели могут работать не только на традиционном дизеле, но и от электрических батарей и проходить на них, по крайней мере, часть пути. По расчетам, способность идти с выключенными дизельными двигателями уменьшит выбросы углекислого газа на 20% по сравнению с обычным судном такого класса.

Технические характеристики судна:

Год постройки: 2019

Длина: 140 м

Ширина: 23,6 м

Количество палуб: 11

Скорость: 15 узлов

Количество пассажиров: 530 человек (500 в Антарктиде)

Фото и видео: Hurtigruten