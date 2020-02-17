Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новая морская линия открывает сервис Пусан – Владивосток
17.02.2020

Новая морская линия открывает сервис Пусан – Владивосток

    • Линейный перевозчик «Кристал Альянс» анонсировал сегодня запуск собственного морского линейного сервиса по маршруту Пусан (Южная Корея)-Владивосток-Пусан.

    По словам генерального директора ООО «Судоходные Линии Кристал Альянс» Анатолия Степановича Ковеза, в первый линейный рейс судно пойдет из Владивостока 04 марта и отойдет из Пусана 07 марта 2020 года.

    К перевозке принимаются генеральные, проектные грузы и контейнеры (20’dc, 40’dc, 40’HC, 40’REF, SOC & COC).

    Во Владивостоке сервис линейного терминала предоставлен на ВМП «Первомайский».

    Частота рейсов – раз в 9 дней.

    Линия запускается под российским флагом.

    Суда оснащены 2-мя судовыми кранами грузоподъемностью 40 тонн каждый.

    В планах линейного сервиса есть намерение добавить в ротацию судзаходов два порта Южно-Курильских Островов.

    Перевозка негабаритных грузов, заходы в Находку и Большой Камень выполняются на базе договора морской перевозки CONLINEBOOKING 2016.

    Суда компании оборудованы для перевозки грузов первого класса опасности, а компания имеет соответствующие лицензии на выполнение такого сервиса.

    Отдел продаж линии.

    • Котировоки ставок и размещения букингов на контейнерные отправки неопасных грузов

    sales@crystalalliance.ru

    +74232060372 (c 10.00 до 18.00 по Владивостоку)

    +79992073333 (с 9.00 до 18.00 по Москве)

    WHATSAPP: +79992073333

    VIBER: +79992073333

    • Котировоки ставок и размещения букингов на контейнерные отправки опасных и проектных грузов

    project@crystalalliance.ru

    office@crystalalliance.ru

    +74232060372 (c 10.00 до 18.00 по Владивостоку)


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.02.2020
    «Евросиб» возобновил контейнерный сервис Петербург – Новосибирск
    Компания «Евросиб СПб – транспортные системы» спустя пять лет вновь запустила ускоренный контейнерный сервис Санкт-Петербург – Новосибирск. Отправление […]
    Большой порт Санкт-Петербург ЕвросибКонтейнерный поездконтейнерный сервис
    0
    30.01.2020
    «Восточную верфь» модернизируют
    Корпорация развития Дальнего Востока и «Восточная верфь» заключили соглашение об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток (СПВ). Соглашение […]
    АТРВладивостокВосточная верфьДальний Восток
    0
    09.01.2020
    Южная Корея – лидер в судостроении
    По итогам 2019 года портфель заказов на 9,43 CGT
    СудостроениеЮжная Корея
    0
    20.01.2020
    Полмиллиарда долларов в порт Славянка
    Корейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора «Приморье-2», […]
    Дальний ВостокЗерновой терминалИнвестицииИностранные инвестиции
    0
    12.02.2020
    Тоннель на Сахалин: миф или правда
    Вопрос о строительстве моста с материка на Сахалин в последнее время поднимается регулярно. Проектные институты и другие профильные […]
    TransportВладивостоквоспоминанияДальний Восток
    0
    24.01.2020
    10 самых дорогих инфраструктурных проектов в истории человечества
    Деньги изменяют мир, иногда – в буквальном смысле. Сегодня люди могут строить и перемещать крупные объекты на невероятных […]
    TransportавтомагистральАзия Аэропорт
    0
    22.01.2020
    Опасные грузы в рефконтейнерах из Южной Кореи в Польшу
    «ТрансКонтейнер» организовал новый контейнерный сервис по доставке опасных грузов (9-й класс опасности) в рефконтейнерах из Южной Кореи в […]
    БеларусьВосточная стивидорная компанияВосточныйДальний Восток
    0
    10.01.2020
    Оштрафованы за сговор
    Шесть южнокорейских логистических компаний оштрафованы за сговор при проведении торгов на перевозку негабаритного и тяжеловесного груза в интересах […]
    Hyundai Heavy Industries Антимонопольное регулированиелогистические компанииЦеновой сговор
    0
    12.02.2020
    Япония подала жалобу из-за сделки по слиянию Hyundai Heavy и Daewoo
    Япония подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за сделки по слиянию Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding […]
    Daewoo Shipbuilding Hyundai Heavy Industries Всемирная торговая организацияжалоба
    0
    14.02.2020
    Концессионное соглашение по мосту через Лену
    В Москве прошла церемония подписания концессионного соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода через реку Лену в […]
    TransportАвтодорогаАрктикаБайкал
    0
    21.01.2020
    В Приморье прорабатывают проект морского перегрузочного комплекса
    В Шкотовском районе Приморского края планируется строительство морского перегрузочного комплекса «Подъяпольский», сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению […]
    Дальний ВостокИнвестицииИностранные инвестицииморской перегрузочный комплекс
    0
    04.02.2020
    Олимпийский груз FESCO
    FESCO совместно с партнерами DB Cargo и «РЖД Логистика» доставили из Австрии в Японию контейнер с грузом для […]
    DB CargoFESCO TransportАвстрия
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.02.2020 Контейнерооборот Ирана
    17.02.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020
    14.02.2020 Безработные контейнеровозы
    14.02.2020 Контейнерооборот российских портов в январе 2020 увеличился на 4%
    14.02.2020 Контейнерооборот Таиланда
    14.02.2020 Почти 15 миллионов TEU в Роттердаме
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ