Новая морская линия открывает сервис Пусан – Владивосток

Линейный перевозчик «Кристал Альянс» анонсировал сегодня запуск собственного морского линейного сервиса по маршруту Пусан (Южная Корея)-Владивосток-Пусан.

По словам генерального директора ООО «Судоходные Линии Кристал Альянс» Анатолия Степановича Ковеза, в первый линейный рейс судно пойдет из Владивостока 04 марта и отойдет из Пусана 07 марта 2020 года.

К перевозке принимаются генеральные, проектные грузы и контейнеры (20’dc, 40’dc, 40’HC, 40’REF, SOC & COC).

Во Владивостоке сервис линейного терминала предоставлен на ВМП «Первомайский».

Частота рейсов – раз в 9 дней.

Линия запускается под российским флагом.

Суда оснащены 2-мя судовыми кранами грузоподъемностью 40 тонн каждый.

В планах линейного сервиса есть намерение добавить в ротацию судзаходов два порта Южно-Курильских Островов.

Перевозка негабаритных грузов, заходы в Находку и Большой Камень выполняются на базе договора морской перевозки CONLINEBOOKING 2016.

Суда компании оборудованы для перевозки грузов первого класса опасности, а компания имеет соответствующие лицензии на выполнение такого сервиса.

Отдел продаж линии.

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