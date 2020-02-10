«Евросиб» возобновил контейнерный сервис Петербург – Новосибирск

Компания «Евросиб СПб – транспортные системы» спустя пять лет вновь запустила ускоренный контейнерный сервис Санкт-Петербург – Новосибирск. Отправление состоялось 7 февраля с логистического комплекса Янино (Санкт-Петербург), время в пути составит пять суток, сообщили SeaNews в «Евросибе».

Первый поезд доставит в Новосибирск продукцию компаний Ленобласти, а также зарубежных производителей, импортируемую через порт Санкт-Петербург. В структуре погрузки доминируют товары народного потребления и стройматериалы.

Следующий рейс назначен на 13 февраля. В ближайшие месяцы перевозки по этому маршруту будут осуществляться на постоянной основе – один раз в неделю, по четвергам. К середине года компания планирует увеличить количество отправок.