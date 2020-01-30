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«Восточную верфь» модернизируют
30.01.2020

«Восточную верфь» модернизируют


    • Корпорация развития Дальнего Востока и «Восточная верфь» заключили соглашение об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток (СПВ). Соглашение предусматривает модернизацию и техническое перевооружение судостроительного предприятия, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

    В результате технического перевооружения завода будет увеличено количество стапельных мест, изменятся технология производства судов и внутренняя логистика по предприятию, повысится производительность труда. Основной целью реализации проекта является увеличение объема выпуска гражданских судов.

    По словам руководителя АО «Восточная верфь» Олега Сиденко, модернизация производства положительно скажется на всех заказах – изготовлении гражданских и военных кораблей, в том числе и судов, изготавливаемых в рамках программ господдержки дальневосточных рыбаков.

    «Пройдя модернизацию производства, имеющая богатую и славную историю «Восточная верфь» должна стать мощным предприятием с широким портфелем заказов и конкурентными преимуществами в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул гендиректор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.

    «Мы планируем воспользоваться всеми преференциями и льготами, предложенными резидентам СПВ. Особо значимы уменьшение налогооблагаемой базы и таможенные льготы. Многочисленные проверки судостроительного комплекса теперь будут согласовываться с Минвостокразвития России и проходить в более короткие сроки, что также ощутимо поможет нашей работе», – сказал О.Сиденко.

    По словам заместителя министра промышленности и торговли Приморского края Алексея Пикалова, получение «Восточной верфью» статуса резидента свободного порта Владивосток – уникальный случай. «Подобный случай – редкость для действующего предприятия. По закону стать резидентом СПВ могут только новые предприятия, осуществляющие новый вид деятельности, либо реализующие крупный инвестиционный проект», – отметил он.


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