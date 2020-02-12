Новый финансовый директор в A.P.Moller-Maersk

Новым CFO A.P. Møller — Maersk назначен Патрик Джани. Как сообщили SeaNews в группе, он приступит к своим обязанностям с 1 мая этого года. Кроме того, он войдет в исполнительный совет компании. До этого назначения он занимал CFO и должность Clariant (Швейцария).

П.Джани 52 года. Ранее он занимал руководящие должность в сфере финансов в Clariant и Sandoz. П.Джани получил степень магистра делового администрирования в Высшей школе коммерции во Франции. С 2019 года являлся членом совета директоров Comet Holding (Швейцария).

Таким образом, в настоящее время в исполнительный совет A.P. Møller — Maersk входят: