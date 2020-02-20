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Почти в ноль: финансы Maersk за 2019 год
20.02.2020

Почти в ноль: финансы Maersk за 2019 год

    • A.P.Moller-Maersk опубликовал финансовые показатели за 2019 год. Как сообщили SeaNews в группе, выручка по итогам года сократилась на 0,9% до 38,9 млрд долларов. При этом показатель EBITDA вырос на 14% до 5,7 млрд долларов, главным образом за счет роста на 15% в сегменте Ocean.

    Операционная прибыль по группе выросла в 4,2 раза до 1,7 млрд долларов. Чистый убыток составил 44 млн долларов против чистой прибыли 3 млрд долларов годом млн долларов.

    При этом прибыль от продолжающейся деятельности составила 509 млн долларов против убытка 755 млн за 2018 год, а убыток от прекращенной деятельности – 553 млн долларов против прибыли 3,8 млн в 2018 году. В 2018 году, напоминают в A.P.Moller-Maersk, финансовые показатели включали прибыль от продажи Maersk Oil.

    В сегменте Ocean выручка в 2019 году осталась на уровне предыдущего года, составив 28,4 млрд долларов, показатель EBITDA вырос на 15,2% до 4,4 млрд долларов. Объем перевозок незначительно сократился на 0,07% до 26,6 млн TEU, при этом средняя величина фрахтовой ставки была на 0,2% выше, чем в 2018 году, и составляла 1889 долларов за FEU.

    Расходы на перевозку одного 40-футового контейнера снизились на 2,7% до 1953 долларов, средняя цена бункера – на 2,9%, суммарные расходы на бункеровку – на 9,4% до 4,6 млрд долларов. В результате операционные расходы сократились на 2,4% до 24 млрд долларов.   

    Флот Maersk по итогам года состоял из 708 судов суммарной вместимостью 4,1 млн TEU, в том числе 307 собственных судов вместимостью 2,2 млн TEU и 401 зафрахтованного вместимостью 1,9 млн TEU. Портфель заказов включал 6 судов суммарной вместимостью 73,4 тыс. TEU.

    В сегменте Logistics & Services выручка сократилась на 1,9% до 5,97 млрд долларов, показатель EBITDA вырос на 24,6% до 238 млн долларов.

    В сегменте Terminal & Towage выручка увеличилась на 3,2% до 3,9 млрд долларов, EBITDA – на 10,9% до 1,1 млрд долларов.

    В сегменте Manufacturing & Others выручка за квартал снизилась на 22,1% до 2,2 млрд долларов, показатель EBITDA вырос на 25,8% до 205 млн долларов.

    Фото: Shipspotting


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