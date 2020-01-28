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На Сахалине построят логистический центр
28.01.2020

На Сахалине построят логистический центр


    • Инвестиционные проекты в транспортной отрасли обсудили в правительстве Сахалинской области на совещании под руководством губернатора Валерия Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    «В 2019 году по Северному морскому пути перевезли более 20 миллионов тонн грузов. Ожидается, что к 2025 году этот показатель вырастет в пять раз. Мы хотим, чтобы Сахалин стал площадкой для перегрузки этих контейнеров. Сейчас они проходят через Шанхай, а это значительно дороже. Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами островных портов, необходимо их модернизировать», – сказал заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев.

    Так, в Корсакове планируется провести работы по дноуглублению, удлинить морской причал. В морской гавани должны появиться склады-контейнеры класса «А» площадью 160 тыс. кв. м, холодильные мощности для хранения морепродуктов.

    Появление крупного логистического центра обеспечит значительный прирост экспорта – до 3 млрд рублей ежегодно. В другие дальневосточные регионы и страны Азиатско-Тихоокеанского региона планируется поставлять морские биоресурсы, агропромышленную продукцию.


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