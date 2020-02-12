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«Модуль» открыл представительство на Дальнем Востоке
12.02.2020

«Модуль» открыл представительство на Дальнем Востоке

    • Транспортно-экспедиторская компания «Модуль» открыла представительство в Дальневосточном регионе.

    «Благодаря блестяще отлаженной работе, широким возможностям и колоссальному опыту наших сотрудников темпы развития «Модуля» значительно опережают динамику рынка, – отметил основатель и генеральный директор компании Александр Абрамович Альтшуллер. – 2020 год мы начали с открытия стратегически важного для нас представительства, офиса в Находке, который будет обеспечивать регион полным комплексом транспортно-логистических решений, профессионально и надежно».

    Офис «Модуля» работает в поселке Врангель, в непосредственной близости от терминала «Восточной стивидорной компании».

    Контакты: +7 (902 )525-80-64, fareast@modul.global

    Полноценное присутствие на Дальнем Востоке, считают в компании, станет серьезным подспорьем для дальнейшего развития транзитного контейнерного сервиса из стран Азии в Европу, который впервые был запущен в августе 2019 года.

    По итогам 2019 года «Модуль» занял первое место в конкурсе «Экспортер года-2019» в номинации «Экспортер в сфере услуг» в Северо-Западном федеральном округе и второе место – по России, а эксперты Ernst & Young включают «Модуль» в тройку крупнейших операторов железнодорожных контейнерных перевозок.


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