Экспорт цветных металлов

Российский экспорт необработанного алюминия за 11 месяцев 2019 года снизился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 2,5 млн тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт снизился на 12,1% – до 4,3 млрд долларов.

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года увеличился на 4% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года и составил 637 тыс. тонн. В денежном выражении их экспорт упал – на 3,4% до 3,8 млрд долларов.

Экспорт необработанного никеля с января по ноябрь 2019 года сохранился на том же уровне, что и за аналогичный период 2018 года, его объем составил 122 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде увеличились на 4,8% до 1,7 млрд долларов.

В ноябре необработанного алюминия было вывезено 146,7 тыс. тонн – на 56,5% меньше аналогичного уровня 2018 года и на 9,4% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта алюминия к уровню ноября 2018 года снизились на 58,2% до 263,4 млн долларов (-3,6% к октябрю 2019).

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам ноября составил 63,4 тыс. тонн (-6,4% к ноябрю 2018 и -2,8% к октябрю 2019). В стоимостном выражении их экспорт сократился на 10,7% к ноябрю 2018 (-1,6% к октябрю 2019) до 360,2 млн долларов.

Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 4,5 тыс. тонн, что на 65,1% меньше показателя ноября 2018 года (-70,9% к октябрю 2019). В денежном выражении их экспорт также существенно снизился относительно уровня ноября 2018 года – на 53,4% (-74,4% к октябрю 2019) до 67,2 млн долларов.

По данным Лондонской биржи металлов, в ноябре 2019 года средняя стоимость алюминия составила 1,772 тыс. долларов за тонну – (-8,5% к ноябрю 2018 и +3,1% к октябрю 2019), меди – 5,859 тыс. долларов за тонну (-5,4% к ноябрю 2018 и +2% к октябрю 2019), никеля – 15,199 тыс. долларов за тонну (+35,1% к ноябрю 2018 и -11,2% к октябрю 2019).