Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот портов США
04.03.2020

Контейнерооборот портов США

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.03.2020
    Контейнерооборот портов Малайзии
    Итоги 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотМалайзия
    0
    24.01.2020
    Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Итоги 2019 года
    2019Балтийская таможняВнешняя торговля
    0
    20.02.2020
    Гамбург вырос по контейнерам
    По итогам 2019 года порт Гамбург обработал 136,6 млн тонн, на 1,1% больше, чем годом ранее. Контейрооборот вырос […]
    2019ThroughputГамбургГрузооборот
    0
    06.02.2020
    Импорт какао и продуктов из него
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортКакаоСтатистика таможни
    0
    03.03.2020
    Контейнерооборот Балтийского бассейна
    Январь 2020
    2020Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.01.2020
    Судооборот через Суэцкий канал
    Итоги 2019 года
    Только для подписчиков
    2019судооборотСуэцкий канал
    0
    21.02.2020
    Роттердам снизил продажи бункера
    Вырос спрос на СПГ и биотопливо
    2019БункеровкаРоттердам
    0
    20.02.2020
    Экспорт черных металлов
    Доходы от экспорта черных металлов упали
    2019Черные металлыЭкспорт
    0
    21.02.2020
    Контейнерооборот Южной Кореи
    Итоги 2019 года
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотЮжная Корея
    0
    20.02.2020
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Декабрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДальний ВостокДекабрь
    0
    10.01.2020
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 23 декабря 2019 года суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов снизилась на 15,5 тыс. TEU […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозы
    0
    20.02.2020
    Что падает в импорте
    ТОП-5 падающих товарных позиций в импорте. Итоги 2019
    2019Импорткод ТН ВЭДСтатистика таможни
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.03.2020 Железнодорожные контейнеры
    04.03.2020 Контейнерооборот портов США
    03.03.2020 Контейнерооборот Балтийского бассейна
    03.03.2020 Контейнерооборот портов Малайзии
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    02.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2020
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ