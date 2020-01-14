Грузооборот Сайменского канала

По итогам 2019 года через Сайменский канал перевезли порядка 1053 тыс. тонн различных грузов. Это на 19,2% меньше итогового показателя 2018 года.

По данным агентства транспорта и связи Финляндии, за 12 месяцев отчетного года по каналу прошло 928 грузовых судна. Это на 21,2% меньше показателя предыдущего года.

В том числе судов под флагом России прошло 491 единиц (-14,3% к 2018 году) – 52,9% от суммарного количества иностранных судов, прошедших через Сайменский канал за отчетный год.

Отметим, что в тройку основных грузов, перевозимых в направлении Финляндии, вошли древесина, минерально-строительные грузы и уголь.

Обратно по каналу доставлялись удобрения, минерально-строительные грузы и бумага.