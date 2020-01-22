По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года импорт растений в Россию составил 508,5 млн долларов (-8,2%).

БОльшая часть поставок приходится на срезанные цветы и бутоны. По итогам января-ноября 2019 года их было ввезено 1,9 млрд шт. на сумму 290,9 млн долларов (-15,6%). В ассортименте преобладают розы (761 млн шт.) и хризантемы (244,7 млн шт.). Кроме того, в Россию было импортировано 171,8 млн гвоздик, 9,2 млн лилий, 3,6 млн орхидей и 955,5 тыс. гладиолусов. БОльшая часть продукции шла из Беларуси, Нидерландов и Эквадора. Всего поставки цветов осуществлялись из 64 стран.

Импорт луковиц, клубней, корневищ растений вырос на 12,9% до 33,3 млн долларов. Основными станами-поставщиками были Нидерланды и Беларусь.

На 12,7% до 13,1 млн долларов снились поставки листьев, веток, травы, мхов и лишайников. Эти товары везли в Россию из 60 стран. Значительную долю импорта составляют «свежие рождественские деревья», которых было ввезено 139,7 тыс. шт. на 2,1 млн долларов из Дании, Польши, Эстонии, Беларуси, Канады, Австрии и Латвии.

Поставки прочих живых растений составили 171,2 млн долларов (+3,8%).

В январе-ноябре 2019 года живые растения в Россию ввозились из 83 стран. Основными странами-поставщиками были Нидерланды, Беларусь и Эквадор.

Импорт из Нидерландов вырос почти в два раза и составил 130,5 млн долларов. При этом половина поставок в денежном выражении приходилась на срезанные цветы и бутоны.

В поставках из Беларуси преобладают розы, хризантемы, гвоздики и прочие свежие срезанные цветы и бутоны. Всего оттуда было импортировано растений на сумму 91,3 млн долларов (+18,6%).

До 63,4 млн долларов (-27,7%) снизились поставки из Эквадора. В ассортименте преобладают розы (более 90% объема).