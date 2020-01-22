Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
цветы из Голландии
22.01.2020

Импорт растений в Россию


    • Иконка информация о ПОРТСТАТ
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года импорт растений в Россию составил 508,5 млн долларов (-8,2%).

    БОльшая часть поставок приходится на срезанные цветы и бутоны. По итогам января-ноября 2019 года их было ввезено 1,9 млрд шт. на сумму 290,9 млн долларов (-15,6%). В ассортименте преобладают розы (761 млн шт.) и хризантемы (244,7 млн шт.). Кроме того, в Россию было импортировано 171,8 млн гвоздик, 9,2 млн лилий, 3,6 млн орхидей и 955,5 тыс. гладиолусов. БОльшая часть продукции шла из Беларуси, Нидерландов и Эквадора. Всего поставки цветов осуществлялись из 64 стран.

    Импорт луковиц, клубней, корневищ растений вырос на 12,9% до 33,3 млн долларов. Основными станами-поставщиками были Нидерланды и Беларусь.

    На 12,7% до 13,1 млн долларов снились поставки листьев, веток, травы, мхов и лишайников. Эти товары везли в Россию из 60 стран. Значительную долю импорта составляют «свежие рождественские деревья», которых было ввезено 139,7 тыс. шт. на 2,1 млн долларов из Дании, Польши, Эстонии, Беларуси, Канады, Австрии и Латвии.

    Поставки прочих живых растений составили 171,2 млн долларов (+3,8%).

    Иконка информация о ПОРТСТАТ
    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за ноябрь 2019 года.

    В январе-ноябре 2019 года живые растения в Россию ввозились из 83 стран. Основными странами-поставщиками были Нидерланды, Беларусь и Эквадор.

    Импорт из Нидерландов вырос почти в два раза и составил 130,5 млн долларов. При этом половина поставок в денежном выражении приходилась на срезанные цветы и бутоны.

    В поставках из Беларуси преобладают розы, хризантемы, гвоздики и прочие свежие срезанные цветы и бутоны. Всего оттуда было импортировано растений на сумму 91,3 млн долларов (+18,6%).

    До 63,4 млн долларов (-27,7%) снизились поставки из Эквадора. В ассортименте преобладают розы (более 90% объема).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2020
    Контейнерооборот Украины
    Итоги 2019 года
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотУкраина
    0
    23.01.2020
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Ноябрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДальний ВостокНоябрь
    0
    10.01.2020
    Сервис ТСВТ обновлен
    Уважаемые подписчики, Обновлены данные по внешнеэкономической деятельности РФ за ноябрь 2019 года — online сервис ТСВТ для подписчиков.  […]
    2019ОктябрьСтатистика таможни
    0
    14.01.2020
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
      Уважаемые подписчики, Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за декабрь 2019 года — online сервис ПОРТСТАТ Контейнеры […]
    2019АвгустАпрельДекабрь
    0
    14.01.2020
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Ноябрь 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0
    21.01.2020
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Ноябрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокКонтейнерооборотНоябрь
    0
    09.01.2020
    Импорт и экспорт Китая
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам 11 месяцев 2019 года составил 4,14 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом […]
    2019Внешняя торговляКитай
    0
    10.01.2020
    Ушли на слом
    По итогам 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Контейнеровозыслом
    0
    23.01.2020
    Железнодорожные контейнеры
    Итоги 2019 года
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    17.01.2020
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам 11 месяцев 2019 года экспортировала порядка 29,2 млн тонн пшеницы и меслина – на 27,4% […]
    2019Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    14.01.2020
    Экспорт мяса и субпродуктов
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019МясоСтатистика таможниТСВТ
    0
    20.01.2020
    Экспорт морепродуктов из России
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019КрабыМорепродуктыЭкспорт
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    16.01.2020 Правительство РФ ушло в отставку
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    Контейнерные перевозки Показать всё
    23.01.2020 FESCO консолидировала «Русскую тройку»
    23.01.2020 Железнодорожные контейнеры
    23.01.2020 Контейнерооборот Украины
    22.01.2020 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    21.01.2020 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    20.01.2020 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ