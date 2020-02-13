Импорт в регионы

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году импорт в Россию составил 241,3 млрд долларов, на 3,1 млрд долларов или на 1,3% больше по сравнению 2018 годом. В физическом выражении поставки сократились на 9,3 млн тонн, или на 6,9% и составили 125,2 млн тонн.

Более 30% импорта в денежном выражении приходится на машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру, аппаратуру для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, 14% – на продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности, 10,6% – на средства наземного транспорта, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование.

В физическом выражении 46,3% отгрузок составляют минеральные продукты, 9,2% – продукты растительного происхождения и 9,1% – продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности.

В денежном выражении

В денежном выражении бОльшая часть импорта в Россию идет в Центральный федеральный округ. По итогам 2019 года поставки в ЦФО увеличились на 3,6 млрд долларов, или на 2,4% до 153,5 млрд долларов.

Отгрузки в Северо-Западный федеральный округ составили 37,7 млрд долларов, что на 0,2 млрд долларов или на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Приволжский федеральный округ было ввезено товаров на сумму 13,9 млрд долларов (-0,9 млрд долларов или -6,1%).

На 1,2 млрд долларов, или на 12,6% выросли поставки в Уральский федеральный округ. За 2019 год они составили 10,7 млрд долларов.

Импорт в Сибирский федеральный округ снизился на 0,5 млрд долларов, или на 5,5% и составил до 8,6 млрд долларов.

В физическом выражении

Более 30% импорта в физическом выражении приходится на Центральный федеральный округ. За 2019 год поставки товаров в ЦФО снизились на 9,3 млн тонн или на 17,9% и составили 42,6 млн тонн.

В Уральский федеральный округ было ввезено 28,6 млн тонн грузов, на 2,7 млн тонн или на 10,4% больше по сравнению с 2018 годом.

Импорт в Северо-Западный федеральный округ увеличился на 6,7 млн тонн или на 33% до 27 млн тонн.

Отгрузки в Южный федеральный округ сократились на 1,6 млн тонн или на 14,3% и составили 9,6 млн тонн.

До 8,9 млн тонн (-0,7 млн тонн или -7,3%) снизились поставки в Сибирский федеральный.