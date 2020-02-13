Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
импорт
13.02.2020

Импорт в регионы

    • Иконка информация о ПОРТСТАТ
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году импорт в Россию составил 241,3 млрд долларов, на 3,1 млрд долларов или на 1,3% больше по сравнению 2018 годом. В физическом выражении поставки сократились на 9,3 млн тонн, или на 6,9% и составили 125,2 млн тонн.

    Более 30% импорта в денежном выражении приходится на машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру, аппаратуру для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, 14% – на продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности, 10,6% – на средства наземного транспорта, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование.

    В физическом выражении 46,3% отгрузок составляют минеральные продукты, 9,2% – продукты растительного происхождения и 9,1% – продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности.

    В денежном выражении

    Иконка информация о ПОРТСТАТ
    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за декабрь 2019 года.

    В денежном выражении бОльшая часть импорта в Россию идет в Центральный федеральный округ. По итогам 2019 года поставки в ЦФО увеличились на 3,6 млрд долларов, или на 2,4% до 153,5 млрд долларов.

    Отгрузки в Северо-Западный федеральный округ составили 37,7 млрд долларов, что на 0,2 млрд долларов или на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В Приволжский федеральный округ было ввезено товаров на сумму 13,9 млрд долларов (-0,9 млрд долларов или -6,1%).

    На 1,2 млрд долларов, или на 12,6% выросли поставки в Уральский федеральный округ. За 2019 год они составили 10,7 млрд долларов.

    Импорт в Сибирский федеральный округ снизился на 0,5 млрд долларов, или на 5,5% и составил до 8,6 млрд долларов.

     

    В физическом выражении

    Более 30% импорта в физическом выражении приходится на Центральный федеральный округ. За 2019 год поставки товаров в ЦФО снизились на 9,3 млн тонн или на 17,9% и составили 42,6 млн тонн.

    В Уральский федеральный округ было ввезено 28,6 млн тонн грузов, на 2,7 млн тонн или на 10,4% больше по сравнению с 2018 годом.

    Импорт в Северо-Западный федеральный округ увеличился на 6,7 млн тонн или на 33% до 27 млн тонн.

    Отгрузки в Южный федеральный округ сократились на 1,6 млн тонн или на 14,3% и составили 9,6 млн тонн.

    До 8,9 млн тонн (-0,7 млн тонн или -7,3%) снизились поставки в Сибирский федеральный.

     

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.01.2020
    Экспорт цветных металлов
    Российский экспорт необработанного алюминия за 11 месяцев 2019 года снизился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 […]
    2019Цветные металлыЭкспорт
    0
    16.01.2020
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Ноябрь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0
    23.01.2020
    Контейнерооборот Украины
    Итоги 2019 года
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотУкраина
    0
    22.01.2020
    ТOP-5 контейнерных терминалов России
    Итоги 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПортыСтивидоры
    0
    17.01.2020
    Импорт морепродуктов в Россию
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортМорепродуктыСтатистика таможни
    0
    04.02.2020
    Импорт растительного масла
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортСтатистика таможни
    0
    03.02.2020
    Экспорт специй
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019СпецииСтатистика таможниЭкспорт
    0
    29.01.2020
    От Ближнего Востока до коронавируса
    Динамика цены на нефть
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    10.01.2020
    Жд экспорт через порты
    По итогам 2019 года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД увеличилась на 3,6% и составила […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    21.01.2020
    Экспорт минеральных удобрений
    По итогам 11 месяцев 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений в физическом выражении составил 12,8 млн тонн, что […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    22.01.2020
    Импорт растений в Россию
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортНоябрьРастения
    0
    03.02.2020
    Грузооборот российского транспорта
    Итоги 2019 года
    2019АвиаперевозкиАвтотранспортГрузооборот
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.02.2020 HHLA в 2019 году выросла
    13.02.2020 Контейнерооборот Гданьска
    12.02.2020 «ТрансКонтейнер» запустил первый танк-контейнерный поезд
    12.02.2020 «Модуль» открыл представительство на Дальнем Востоке
    11.02.2020 Новый контейнерный поезд с УЛКТ
    11.02.2020 «ТрансКонтейнер» увеличил прибыль
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ