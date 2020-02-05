По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года экспорт растительного масла из России составил 3,9 млн тонн (+37,6%) в физическом выражении и 2,8 млрд долларов (+28,8%) в деньгах.

БОльшая часть отгрузок приходится на подсолнечное масло. По итогам января-ноября 2019 года его было вывезено 2,7 млн тонн, на 48,8% больше, чем годом ранее. В денежном выражении отгрузки увеличились на 37,1% до 1,9 млрд долларов. Основными странами-получателями были Иран, Турция, Китай и Египет, а наибольшие объемы шли из Ростовской области.

Отгрузки рапсового масла в физическом выражении увеличился на 47,7% до 602,6 тыс. тонн, в денежном – на 48,3% до 461,3 млн долларов. Наибольшая часть была отгружена в Китай, Норвегию и Нидерланды. Почти 50% объема экспортировалось из Калининградской области.

Соевого масла было отправлено 555,7 тыс. тонн (+0,4%) на сумму 365 млн долларов (-8,2%). В основном поставки осуществлялись в Китай, Алжир, на Кубу и в Иран.

В январе-ноябре 2019 года растительное масло из России экспортировалось в 89 стран. Основными странами-получателями были Китай, Иран и Турция.

Экспорт в Китай в физическом выражении увеличился на 61,8% до 706,6 тыс. тонн, в денежном выражении – на 54,2% до 504,4 млн долларов. БОльшую часть поставок составили подсолнечное, рапсовое и соевое масла.

До 607,3 тыс. тонн (в 2,6 раза) и 428,8 млн долларов (в 2,4 раза) выросли отгрузки растительного масла в Иран. В экспорте преобладают подсолнечное и соевое масла.

Поставки подсолнечного масла в Турцию составили 442,9 тыс. тонн (+72,3%) и 290,3 млн долларов (+54,1%).