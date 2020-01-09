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Грузы РЖД
09.01.2020

Грузы РЖД


    • Погрузка на сети РЖД за 2019 год составила 1 млрд 278,1 млн тонн. Это на 0,9% меньше итогов прошлого года. Снижение объемов погрузки отмечено практически по всем грузам.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля упала на 0,8% до 372 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 1,9% меньше, чем по итогам предыдущего года, и составила 232 млн тонн.

    Также снизились объемы погрузки черных металлов – на 5,6% до 73,8 млн тонн, лесных грузов – на 8,1% до 42 млн тонн, соды и химикатов – на 1,1% до 26,1 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 0,5% до 19,6 млн тонн. Погрузка зерна сократилась на 20,1% и составила 21,7 млн тонн. Объемы погрузки кокса снизились на 4,3% до 10,8 млн тонн, лома черных металлов – на 7,7% до 14,7 млн тонн.

    Положительная динамика отмечена в погрузке строительных грузов (+0,2%, до 124 млн тонн), железной и марганцевой руды (+3%, до 120,2 млн тонн), химических и минеральных удобрений (+2,2%, до 60,5 млн тонн) и цемента (+4,7%, до 26,3 млн тонн).

    Погрузка на сети РЖД за декабрь 2019 года составила 106,7 млн тонн. Это на 2% меньше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

    Грузооборот за 2019 года составил 2601,3 млрд тарифных т/км (+0,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3304,4 млрд т/км, что соответствует уровню 2018 года.

    В декабре грузооборот сети РЖД снизился на 2,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 218,4 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц уменьшился на 3,5% – до 275,6 млрд т/км.


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