Из каких стран растет импорт

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, по итогам 2019 года импорт в Россию составил 241,3 млрд долларов, на 3,1 млрд долларов или на 1,3% больше по сравнению с 2018 годом. В физическом выражении импорт сократился на 9,3 млн тонн, или на 6,9% и составил 125,2 млн тонн.

В денежном выражении

Наибольший рост импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришелся на Кирибати. Кто не знает, Кирибати – это 33 атолла в Тихом океане. Поставки из этой райской страны выросли в прошлом году с 8 долларов до 191,6 тыс. долларов (или в 23945,5 раз). В октябре 2019 года из Кирибати в Россию привезли пластмассовые игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, на сумму 99,2 тыс. долларов, а также электрические лампы и осветительное оборудование из пластмассы на сумму 92,4 тыс. долларов.

С 24 долларов до 85,4 тыс. долларов (или в 3557,8 раз) вырос импорт из Гвинеи-Бисау (Африка). Весь объем прошел в октябре и декабре, и почти 100% поставок – это орехи кешью.

Также существенно, в 212,7 раза, выросли поставки из Эритреи (тоже в Африке), – с 1,2 тыс. долларов до 251,4 тыс. долларов. Из этой страны в Россию в числе прочих товарных позиций везли генераторы переменного тока и газовые турбины.

Наибольший рост по стоимости импорта в абсолютном выражении пришелся на Китай. За 2019 год поставки товаров из Китая в Россию увеличились на 1,8 млрд долларов и составили 54 млрд долларов. Стоит отметить, что среди прочих товаров в Россию были импортированы 5 морских танкеров (37,4 млн долларов), 12 буксиров (80,7 млн долларов), 4 морских рыболовных судна (5,9 млн долларов), рефрижераторное судно (5,7 млн долларов). Таможенная стоимость ввезенного легкового автотранспорта составили 304,7 млн долларов, грузового – 156,3 млн долларов. Кроме того, значительно увеличились поставки изделий черных металлов (+416,8 млн долларов), средств наземного транспорта (+351,3 млн долларов), реакторов ядерных, котлов, оборудования и механических устройств (+348,2 млн долларов).

Импорт из Южной Кореи вырос на 987,8 млн долларов до 8 млрд долларов. При этом наиболее значительно увеличились поставки товаров группы «суда, лодки и плавучие конструкции» – на 548,7 млн долларов. В том числе в 2019 году в Россию было импортировано 5 морских танкеров на сумму 539,1 млн долларов.

Третья страна, поставки из которой выросли наиболее существенно, – Турция. В 2019 году импорт из Турции увеличился на 716,3 млн долларов и составил 4,9 млрд долларов. Наибольший рост, как и в случае с Южной Кореей, пришелся на «суда, лодки и прочие плавучие конструкции». Их поставки выросли на 116,2 млрд долларов и составил 190,7 млн долларов. 39,2 млн долларов из этой суммы приходится на 4 морских танкера, 25,5 млн долларов – на морское рыболовное судно.

В физическом выражении

В физическом выражении наибольший рост импорта в процентах приходится опять-таки на Кирибати. По итогам 2019 года поставки из этой страны выросли в 16247 раз и составили 16,2 тонн.

В 7943,5 раз до 15,9 тонн увеличились в тоннах поставки из Гвинеи-Бисау.

Из Ирака было отгружено 17,8 тонн (рост в 34,2 раза). Почти 100% импорта составили свежие или сушеные финики.

Лидером по приросту физического объема импорта являются Финляндия, поставки из этой страны выросли на 1,9 млн тонн и составили 3,2 млн тонн. При этом наибольший рост пришелся на гальку, гравий и щебень (+1,4 млн тонн – а что делать, своих-то, видно, у нас нет), а также на изделия из черных металлов (+450,8 тыс. тонн).

На втором месте – Китай. В 2019 году поставки оттуда увеличились на 782,5 тыс. тонн до 11,6 млн тонн. Наибольший прирост объемов приходится на органические химические соединения (+178,8 тыс. тонн), изделия из черных металлов (+156 тыс. тонн) и пластмассы и изделия из них (+128,6 тыс. тонн).

На 347,7 тыс. тонн до 1,3 млрд тонн вырос импорт из Австралии. При этом оксида алюминия было ввезено на 356,8 тыс. тонн больше по сравнению с 2018 годом.