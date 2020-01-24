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Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
24.01.2020

Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни


    • По итогам 2019 года внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни составил 30,99 млрд долларов. Это на 11,2% меньше, чем за 2018 год. Число оформленных деклараций на товары за отчетный год достигло 337,04 тыс. (-2% к 2018 году), из которых порядка 304,1 тыс. (-2,8%) – по импорту, и 32,9 тыс. (+6,6%) – по экспорту.

    Число участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) снизилось по сравнению с показателем 2018 года на 1,3% до 10,7 тыс.

    Всего за отчетный год через Балтийскую таможню прошло более 16,8 млн тонн грузов — на 9,1% больше, чем за 2018 год. В том числе импорт вырос на 2,7% до порядка 10,8 млн тонн,  экспорт – на 21,5%, до почти 6,1 мл тонн.

    В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (24,21%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам 2018 года вошли полимерные материалы, черные металлы, органическая химия и оборудование.

    В экспорте основная доля принадлежала древесине и изделиям из неё (32,7%). В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли черные металлы, руды, шлак и зола, а также соль, сера, земли и камень, бумага и картон.

    Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ в 2019 году стали Китай, Эквадор, Германия, Южная Корея и Индия.

    Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта, по данным Балтийской таможни, принадлежит Китаю (21,75%). На втором и третьем месте – Турция и Швеция соответственно.


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