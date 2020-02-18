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импорт экспорт
18.02.2020

Что растет в импорте

    • По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году импорт в Россию составил 125,2 млн тонн грузов, что на 9,3 млн тонн, или на 6,9% меньше показателя 2018 года. В денежном выражении импорт увеличился на 3,1 млрд долларов, или на 1,3% до 241,3 млрд долларов.

    В денежном выражении

    Наибольший рост импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришелся на цинк и изделия из него. За 2019 год поставки этих грузов увеличились в 2,3 раза и составили 153,3 млн долларов. Более 60% было импортировано из Казахстана.

    На 77,4% – до 906,6 млн долларов – выросли поставки железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая, подвижного состава и их частей; путевого оборудования и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их частей; механического сигнального оборудование всех видов. Основными странами-экспортерами были Украина, Китай и Казахстан. Причем с Украины в основном отгружали части железнодорожных локомотивов или вагонов, из Китая – контейнеры для перевозки одним или несколькими видами транспорта, из Казахстана – вагоны.

    Третья товарная позиция, импорт которой в 2019 году вырос наиболее существенно, – это жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты. Товаров это номенклатуры было ввезено на 36,3% больше, чем за 2018 год, общая сумма составила 1 млрд долларов. 21,6% товаров этой категории (в стоимостном выражении) поступило из Армении, 10% – из Китая, 9,2% – из Италии.

    Наибольший рост стоимости импорта в абсолютном выражении пришелся на фармацевтическую продукцию. За 2019 год поставки товаров этой группы в Россию выросли на 3,5 млрд долларов до 14 млрд долларов. При этом 21,6% импорта всей фармацевтики приходится на долю Германии, 8,3% – на США, по 7,1% – на Италию и Францию. Стоит отметить, что почти три четверти поставок составляют лекарственные средства в упаковках для розничной продажи.

    Ввоз изделий из черных металлов увеличился на 587,7 млн долларов до 6,4 млрд долларов. Почти 30% импортируется из Китая, 10% – из Германии и 6,6% – из Беларуси.

    До 7,3 млрд долларов (+525,3 млн долларов) выросли поставки инструментов и аппаратов оптических, фотографических, кинематографических, измерительных, контрольных, прецизионных, медицинских или хирургических; их частей и принадлежностей. 17,4% товаров этой позиции пришло из Германии, 17% – из Китая и 15,4% – из США.

    В физическом выражении

    В физическом выражении набольший рост в процентах приходится на цинк и изделия из него. По итогам 2019 года поставки выросли в 2,7 раза и составили 52,4 тыс. тонн.

    Импорт железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая, подвижного состава и их частей; путевого оборудования и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их частей; механического сигнального оборудование всех видов увеличился на 73% до 454,7 тыс. тонн.

    На третьем месте – медь и изделия из нее, которых было ввезено 200,3 тыс. тонн, на 51,4% больше по сравнению с 2018 годом. 18% поставок приходилось на Мексику, 15,5% – на Киргизию и 12,2% – на Чили.

    Лидером по приросту физического объема импорта являются руды, шлак и зола, поставки которых выросли на 699,2 тыс. тонн и составили 12,3 млн тонн. Основной страной-поставщиком (86%) является Казахстан. Стоит отметить, что более половины всего объема приходилось на руды и концентраты железные.

    На втором месте – изделия из черных металлов. По итогам 2019 года их было ввезено 2,6 млн тонн, на 507 тыс. тонн больше по сравнению с 2018 годом.

    На 384,4 тыс. тонн до 4 млн тонн увеличился импорт пластмасс и изделий из них. Из Китая поставлялось 20,1% товаров этой номенклатуры, из Германии – 12,8%, из Беларуси – 9,8%.


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