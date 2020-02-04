Импорт и экспорт Китая

По данным главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 2019 года составил более 4,576 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот снизился на 1%. При этом экспорт вырос на 0,5%, до 2,499 трлн долларов. Импорт уменьшился на 2,7% до 2,077 трлн долларов.

В декабре внешнеторговый оборот Китая составил 429,3 млрд долларов. Это на 11,5% больше аналогичного месяца 2018 года. При этом экспорт по итогам отчетного месяца увеличился на 7,9% до 238,268 млрд долларов, а импорт – на 16,5% до 191,057 млрд долларов.