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Импорт и экспорт Китая
04.02.2020

Импорт и экспорт Китая

    • По данным главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 2019 года составил более 4,576 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот снизился на 1%. При этом экспорт вырос на 0,5%, до 2,499 трлн долларов. Импорт уменьшился на 2,7% до 2,077 трлн  долларов.

    В декабре внешнеторговый оборот Китая составил 429,3 млрд долларов. Это на 11,5% больше аналогичного месяца 2018 года. При этом экспорт по итогам отчетного месяца увеличился на 7,9% до 238,268 млрд долларов, а импорт – на 16,5%  до 191,057 млрд долларов.


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