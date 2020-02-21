Что падает в экспорте

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году экспорт из России составил 964,9 млн тонн грузов, на 32,8 млн тонн, или на 3,5% больше показателя 2018 года. В денежном выражении, напротив, произошло снижение на 33,2 млрд долларов, или на 7,4% до 416,1 млрд долларов.

В денежном выражении

Наибольшее снижение экспорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришлось на олово и изделия из него. В 2019 году поставки этих грузов сократились на 79,4% до 8,6 млн долларов. Более 40% всего объема ушло в Казахстан, 25,5% – в Беларусь и 22% – в Узбекистан. При этом 68,2% отгрузок приходилось на олово необработанное нелегированное.

Экспорт цинка и изделий из него снизился на 76,3% – до 73 млн долларов. В Беларусь было отгружено 48,3%, 20,2% отправили в Казахстан и 18,9% – в Эстонию. Более половины поставок приходилось на необработанный цинк.

Третья товарная позиция, отгрузки которой в 2019 году уменьшились наиболее существенно, – это необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа. Их было вывезено на 38,7% меньше, чем за 2018 год, всего на сумму 86,6 млн долларов. 27,1% товаров этой категории (в стоимостном выражении) экспортировали в Италию, 21,8% – в Беларусь и 11,1% – в Испанию.

Наибольшее снижение стоимости экспорта в абсолютном выражении пришлось на топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные. За 2019 год отгрузки товаров этой группы из России упали на 20,4 млрд долларов до 217,2 млрд долларов. Более 50% поставок составляет нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов. 17,3% всего объема ушло в Китай, 16,3% – в Нидерланды.

Поставки черных металлов уменьшились на 5,5 млрд долларов и составили 17,9 млрд долларов. 13,3% было отправлено в Турцию, 8,8% – на Тайвань, 6% – в Беларусь.

Экспорт злаков сократился до 7,8 млрд долларов (-2,6 млрд долларов). При этом 81,1% отгрузок приходилось на пшеницу и меслин, поставки которых снизились на 2,1 млрд долларов. В Турцию было отгружено 19,6% всего объема злаков, в Египет – 16,2%, в Бангладеш – 6,7%.

В физическом выражении

В физическом выражении наибольшее снижение в процентах пришлось на олово и изделия из него. По итогам 2019 года экспорт этих товаров уменьшился на 88,6% и составил 385 тонн.

На втором месте – цинк и изделия из него, которых было вывезено 13,4 тыс. тонн, на 71,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поставки шерсти, тонкого или грубого волоса животных; пряжи и тканей из конского волоса уменьшились на 55,8% до 5,1 тыс. тонн. Основными странами-получателями товаров этой номенклатуры были Индия (29,8%), Китай (25,2%) и Беларусь (14,4%).

Лидером по снижению физического объема экспорта являются злаки, отгрузки которых уменьшились на 15,8 млн тонн и составили 39 млн тонн. Более 80% поставок злаков в физическом выражении приходится на пшеницу и меслин, 9,8% – на ячмень и 7,8% – на кукурузу.

На втором месте – черные металлы. По итогам 2019 года их отгрузки упали на 6,5 млн тонн до 39,9 млн тонн.

Экспорт древесины и изделий из нее; древесного угля составил 43,3 млн тонн, на 624,7 тыс. тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Основными странами-получателями были Китай (46,7%) и Финляндия (17,3%).