Global Ports покупает технику

Global Ports продолжает программу модернизации перегрузочного оборудования производственных мощностей на Северо-Западе и Дальнем Востоке России.

В рамках программы «Петролеспорт» и компания «Либхерр-Русланд» подписали договор на изготовление и поставку мобильного портового крана LHM 550 грузоподъемностью 144 тонн. Новый кран, разработанный с учетом портовой специфики, прибудет на причалы ПЛП в апреле этого года. Кран обеспечивает работу в крюковом, грейферном, траверсном, магнитном, спредером, опрокидывающем режимах и обладает высокой мобильностью и маневренностью, рассказали SeaNews в Global Ports.

Начались поставки на «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» новых вилочных погрузчиков в соответствии с подписанными осенью 2019 года контрактами. Всего ООО «Тойота Материал Хендлинг Рус» и ООО «ТопКрафт» поставят на ПКТ, ПЛП и ВСК 25 вилочных погрузчиков Toyota и SANY грузоподъемностью от 1,5 до 33 тонн. Первые 10 машин уже работают на терминалах, полностью техника должна быть передана до конца февраля этого года.

По программе модернизации оборудования на ПКТ закончены работы по удлинению морских консолей двух STS для обработки более широких судов и выполнена полномасштабная модернизация электрооборудования двух STS.

Помимо закупок новой техники, Global Ports перераспределял оборудование между терминалами группы: в 2019 году 4 RTG Liebherr были передислоцированы с ПЛП на ВСК.

В этом году «Восточная стивидорная компания» ожидает поставку двух новых контейнерных перегружателей на рельсовом ходу RMG с грузоподъемностью 50 тонн, которые позволят терминалу увеличить скорость выполнения погрузо-разгрузочных работ и высоту складирования контейнеров до 6+1. Кабины кранов оборудованы современными системами кондиционирования, а высокий уровень обзора позволит максимально контролировать ситуацию в зоне выполняемых работ. RMG обеспечат рост емкости площадки хранения контейнеров и пропускной способности терминала. Поставка на терминал еще двух аналогичных RMG запланирована на 2021 год.

В рамках развития «Усть-Лужского контейнерного терминала» в 2019 году парк техники УЛКТ пополнился двумя фронтальными колесными погрузчиками Liebherr, оборудованными, в том числе, ковшами высокой разгрузки. Компания также заключила контракт на приобретение мобильного вакуумного погрузчика «Ураган» с передней подметальной насадкой на шасси MAN для оперативной очистки технологических проездов терминала от угольной пыли и просыпей, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду при проведении погрузо-разгрузочных работ на угольной площадке УЛКТ. Поставка агрегата в порт запланирована на весну.