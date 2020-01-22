Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Global Ports покупает технику
22.01.2020

Global Ports покупает технику


    • Global Ports продолжает программу модернизации перегрузочного оборудования производственных мощностей на Северо-Западе и Дальнем Востоке России.

    В рамках программы «Петролеспорт» и компания «Либхерр-Русланд» подписали договор на изготовление и поставку мобильного портового крана LHM 550 грузоподъемностью 144 тонн.  Новый кран, разработанный с учетом портовой специфики, прибудет на причалы ПЛП в апреле этого года. Кран обеспечивает работу в крюковом, грейферном, траверсном, магнитном, спредером, опрокидывающем режимах и обладает высокой мобильностью и маневренностью, рассказали SeaNews в Global Ports.

    Начались поставки на «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» новых вилочных погрузчиков в соответствии с подписанными осенью 2019 года контрактами. Всего ООО «Тойота Материал Хендлинг Рус» и ООО «ТопКрафт» поставят на ПКТ, ПЛП и ВСК 25 вилочных погрузчиков Toyota и SANY грузоподъемностью от 1,5 до 33 тонн. Первые 10 машин уже работают на терминалах, полностью техника должна быть передана до конца февраля этого года.

    По программе модернизации оборудования на ПКТ закончены работы по удлинению морских консолей двух STS для обработки более широких судов и выполнена полномасштабная модернизация электрооборудования двух STS.

    Помимо закупок новой техники, Global Ports перераспределял оборудование между терминалами группы: в 2019 году 4 RTG Liebherr были передислоцированы с ПЛП на ВСК.

    В этом году «Восточная стивидорная компания» ожидает поставку двух новых контейнерных перегружателей на рельсовом ходу RMG с грузоподъемностью 50 тонн, которые  позволят терминалу увеличить скорость выполнения погрузо-разгрузочных работ и высоту складирования контейнеров до 6+1. Кабины кранов оборудованы современными системами кондиционирования, а высокий уровень обзора позволит максимально  контролировать ситуацию в зоне выполняемых работ. RMG обеспечат рост емкости площадки хранения контейнеров и пропускной способности терминала. Поставка на терминал еще двух аналогичных RMG запланирована на 2021 год.

    В рамках развития «Усть-Лужского контейнерного терминала» в 2019 году парк техники УЛКТ пополнился двумя фронтальными колесными погрузчиками Liebherr, оборудованными, в том числе, ковшами высокой разгрузки. Компания также заключила контракт на приобретение мобильного вакуумного погрузчика «Ураган» с передней подметальной насадкой на шасси MAN для оперативной очистки технологических проездов терминала от угольной пыли и просыпей, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду при проведении погрузо-разгрузочных работ на угольной площадке УЛКТ. Поставка агрегата в порт запланирована на весну.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.01.2020
    Maersk Tankers отправляет мужчин в отпуск по уходу за ребенком
    Maersk Tankers внедряет новое положение социальной политики, согласно которой отпуск отцов по уходу за ребенком увеличивается. На две […]
    Maersk TankersДанияИндияотпуск
    0
    22.01.2020
    Опасные грузы в рефконтейнерах из Южной Кореи в Польшу
    «ТрансКонтейнер» организовал новый контейнерный сервис по доставке опасных грузов (9-й класс опасности) в рефконтейнерах из Южной Кореи в […]
    БеларусьВосточная стивидорная компанияВосточныйДальний Восток
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    16.01.2020 Правительство РФ ушло в отставку
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    Контейнерные перевозки Показать всё
    23.01.2020 FESCO консолидировала «Русскую тройку»
    23.01.2020 Железнодорожные контейнеры
    23.01.2020 Контейнерооборот Украины
    22.01.2020 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    21.01.2020 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    20.01.2020 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ