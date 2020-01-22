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Китайцы построят зерновой терминал в Забайкалье
22.01.2020

Китайцы построят зерновой терминал в Забайкалье


    • Власти Забайкалья обсудили проект по строительству зернового терминала на станции Мациевская, начало которого намечено на март этого года.

    Как сообщает пресс-служба правительства забайкальского края, субподрядчиком строительства зернового терминала выступит компания «Взрывпром», а инвестором и генеральным подрядчиком – китайская Pоwer China.

    «Нам понадобится восемь месяцев для строительства терминала. Проектом предусмотрено два парка. Парк узкой колеи, китайской, будет состоять из пяти путей, так же как и парк, широкой российской колеи будет из пяти путей. Мы рассчитываем, что переработка зерна терминалом достигнет 8 млн тонн в год. Китайская фирма планирует завести свои технологии по переработке данной продукции и транспортировке», – отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Геннадий Гусев.

    В пресс-релизе также отмечается, что ООО «Забайкальский зерновой терминал» намерен построить зерновой железнодорожный терминал в поселке Забайкальск. Общий объем инвестиций по соглашению, заключенному с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составляет 8,9 млрд рублей.


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