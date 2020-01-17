NYK идет в ветроэнергетику

NYK и Van Oord подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым стороны будут совместно владеть и управлять судами для установки ветряных турбин в море.

Специализированные суда будут использоваться для транспортировки и установки как фундамента, так и самих ветротурбин. Они будут оснащены опорами, при помощи которых во время монтажа турбин суда будут подниматься над водой.

Первое совместное судно-лифт начнет работать не ранее 2022 года, сообщает пресс-служба NYK. Оно будет оснащено краном грузоподъемностью более 1 тыс. тонн, что позволит ему устанавливать ветротурбины самого последнего поколения.

Кроме того, NYK и Van Oord изучают возможности сотрудничества по судам других типов, необходимых для строительства и эксплуатации морских ветряных электростанций.