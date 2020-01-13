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Shell покупает плавучие ветропарки
13.01.2020

Shell покупает плавучие ветропарки


    • Нефтяной гигант Shell закрыл сделку по поглощению французской Eolfi, которая специализируется на плавучих ветропарках.

    Покупку Shell рассматривает как «возможность усилить уже работающую в компании команду ветроэнегетиков и использовать опыт в сфере морской ветроэнергетики и управления проектами», – сообщает Recharge.

    «Мы считаем, что объединив опыт и «портфель» выполненных заказов Eolfi с ресурсами и возможностями Shell по выводу подобных проектов на промышленные масштабы, мы сможем сделать ветроэнергетику важным бизнесом для Shell», – говорила вице-президент по шельфовой ветроэнегетике Shell Дорин Босман в ноябре, кода было официально объявлено о сделке.

    Eolfi разработала свыше 200 проектов по возобновляемой энергетике в пяти странах. С 2012 года компания занимается плавучей ветроэнергетикой и возглавляет консорциум из четырех компаний, занимающихся строительством ветропарков, которые будут введены в эксплуатацию у побережья Франции к 2021 году, а также планирующих строительство ветропарков у берегов Тайваня.

    Shell проявила интерес к технологиям плавучих ветроэлектростанций в 2015 году, инвестировав в концепцию WindFloat, которую разработала американская Principle Power. Кроме того, недавно Shell приобрела контрольный пакет акций в  инновационной разработке немецкой Stiesdal Offshore Technologies – TetraSpar, котоую протетсируют в Норвегии в этом году. Также Shell подписала соглашение с одной из компаний о совместной работе по проекту плавучей ветроустановке у побережья Ульсана (Южная Корея).

     


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