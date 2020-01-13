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Первый в мире автомобилевоз на СПГ и батарее
13.01.2020

Первый в мире автомобилевоз на СПГ и батарее


    • На китайской верфи Jiangnan Shipyard Group началась резка металла для первого гибридного автомобилевоза United European Car Carriers (UECC), совместного предприятия Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) и Wallenius Lines.

    Судно будет оснащено системой Battery Hybrid LNG Solution и сможет работать как на СПГ, так и с использованием аккумуляторной установки, сообщили SeaNews в компании. Это будет первое подобное судно в мире.

    Как отмечают в UECC, это новаторская разработка, которая продвигает «зеленые» технологии в судоходстве.

    Вместимость автомобилевоза составит 3,6 тыс. CEU.


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