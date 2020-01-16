Дневник стройки LUGAPORT

«Новотранс» опубликовал видео о ходе строительства многофункционального терминального комплекса LUGAPORT в порту Усть-Луга. Строительство началось в августе 2019 года.

Проект предусматривает создание морских терминалов для перевалки генеральных, навалочных, зерновых грузов и пищевых продуктов. Он будет обеспечивать возможность приема до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания Лужская Генеральная, а также прием и обработку судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize с осадкой до 15,5 м.

Ввод первой очереди в эксплуатацию намечен к началу 2023 года, второй — к началу 2024 года и третьей очередь – к концу 2024 года. Выход на полную мощность планируется в 2024-2025 годах. Общий объем перевалки на терминале составит 24,3 млн тонн в год. Инвестиции в проект оцениваются 46,5 млрд рублей.

Видео: ГК «Новотранс»