Как сносят краны

Давно ли в Финляндии торжественно открывали новый (!) порт Вуосаари – и вот, там уже меняют старые краны на новые. Причем старые не демонтируют цивильным образом, чтобы потом переставить на другой терминал или продать/подарить бедным родственникам – а сносят самым варварским образом. Снесенный кран имел свое имя – Элиас, в честь покойного директора порта Хельсинки Элиаса Мууринена (1936-1996). Копирайт Aker Arctic, снято 14 февраля, как подчеркивают в компании, с точки за пределами границ порта.

Видео: Aker Arctic