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снос крана в порту Вуосаари
17.02.2020

Как сносят краны

    • Давно ли в Финляндии торжественно открывали новый (!) порт Вуосаари – и вот, там уже меняют старые краны на новые. Причем старые не демонтируют цивильным образом, чтобы потом переставить на другой терминал или продать/подарить бедным родственникам – а сносят самым варварским образом. Снесенный кран имел свое имя – Элиас, в честь покойного директора порта Хельсинки Элиаса Мууринена (1936-1996). Копирайт Aker Arctic, снято 14 февраля, как подчеркивают в компании, с точки за пределами границ порта.

    Видео: Aker Arctic


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