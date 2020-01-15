Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Прибалтика в TEU
15.01.2020

Прибалтика в TEU


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2020
    Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за 11 месяцев 2019 года составил 155,1 млн TEU. Это на 1,3% […]
    Только для подписчиков
    2019ГлобальноЛинии
    0
    10.01.2020
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 23 декабря 2019 года суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов снизилась на 15,5 тыс. TEU […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозы
    0
    14.01.2020
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Ноябрь 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0
    14.01.2020
    Экспорт мяса и субпродуктов
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019МясоСтатистика таможниТСВТ
    0
    10.01.2020
    Жд экспорт через порты
    По итогам 2019 года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД увеличилась на 3,6% и составила […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    09.01.2020
    Грузы РЖД
    Погрузка на сети РЖД за 2019 год составила 1 млрд 278,1 млн тонн. Это на 0,9% меньше итогов […]
    2019ПогрузкаРЖД
    0
    10.01.2020
    Ушли на слом
    По итогам 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Контейнеровозыслом
    0
    13.01.2020
    Все порты Финляндии
    Все порты Финляндии совокупно обработали за январь-ноябрь 2019 года 1,491 млн TEU. Это на 0,9% больше аналогичного показателя […]
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    14.01.2020
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ, Обновлены данные по грузообороту российских портов за декабрь 2019 года — online сервис ПОРТСТАТ […]
    2019АвгустАпрельДекабрь
    0
    13.01.2020
    Мясной импорт
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортМясоСтатистика таможни
    0
    15.01.2020
    Импорт рыбы в Россию
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортРыба
    0
    15.01.2020
    «Атомфлот» подвел итоги года
    ФГУП «Атомфлот» подвело итоги работы за 2019 год. За прошлый год атомными ледоколами проведено 510 судов общей валовой […]
    2019Арктик СПГ 2Балтийский заводГыдан
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    Контейнерные перевозки Показать всё
    15.01.2020 Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%
    15.01.2020 Прибалтика в TEU
    14.01.2020 Top-25 контейнерных линий
    14.01.2020 Контейнерооборот Южного региона РФ
    13.01.2020 Оборот мировых контейнерных линий
    13.01.2020 Все порты Финляндии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ