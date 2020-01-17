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Контейнерооборот лидеров
17.01.2020

Контейнерооборот лидеров


    • Шанхай сохранил первенство в качестве самого загруженного контейнерного порта в мире – по итогам 2019 года его контейнерооборот составил 43,3 млн TEU. По сравнению с итоговым показателем 2018 года оборот контейнеров вырос на 3,1%.

    Ближайший конкурент Шанхая — Сингапур, который за 12 месяцев 2019 года обработал 37,2 млн TEU (+1,6% к 2018 года).

    В декабре отчетного года Шанхай снизил оборот контейнеров одинаково на 8,5% как относительно предыдущего месяца, так и по отношению к декабрю 2018 года – до 3,25 млн TEU.

    Через причалы Сингапура в декабре прошло 3,2 млн TEU (-2,1% к ноябрю 2019 и +2,2% к декабрю 2018 года).


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