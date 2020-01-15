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DP World вернут права на контейнерный терминал в Африке
15.01.2020

DP World вернут права на контейнерный терминал в Африке


    • DP World выиграл еще один суд против африканского государства Джибути. Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) признал действия правительства Джибути по установлению контроля над контейнерным терминалом Doraleh Container Terminal, которым управляет DP World, незаконными.

    Суд обязал Джибути в течение двух месяцев восстановить права и льготы DP World в управлении терминалом Doraleh Container Terminal согласно концессионному соглашению, заключенному между сторонами в 2006 году, или возместить убытки, говорится в официальном заявлении DP World. По оценке независимых экспертов, убытки DP World составляют более 1 млрд долларов.

    «Государство Джибути действовало незаконно, когда в феврале 2018 года отстранила DP World от управления терминалом, заявив о расторжении концессионного соглашения, и передала активы терминала государственной компании, – цитирует постановление Лондонского международного арбитражного суда пресс-служба DP World. – Это решение суда является шестым решением по существу в пользу DP World в Лондонском международном арбитражном суде и Верховном суде Англии и Уэльса. До настоящего времени государство Джибути игнорировало решения суда, несмотря на то, что концессионное соглашение было составлено в соответствии с английским правом и регулировался им».

    «DP World в настоящее время ждет предложений от государства Джибути о том, как оно намерено выполнять последнее решение суда. Если Джибути не выполнит это решение, суд обяжет выплатить компенсацию за вынужденные убытки», – резюмируют в DP World.


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