DP World купил актив на Украине

DP World приобрел 51% акций в украинском контейнерном терминале ТИС, сообщил на своей официальной странице в одной из соцсетей TIS Container Terminal Ukraine.

«Это – крупнейшая инвестиция в украинской инфраструктуре и знаковое событие для всей портовой отрасли и Украины. Партнерство с DP World даст контейнерному терминалу ТИС возможности привлекать новые контейнерные линии, развивать дополнительные услуги внутри терминала, расширять корзину генеральных и навалочных грузов», – говорится в заявлении TIS.

DP World пока официально эту информацию не раскрывает.