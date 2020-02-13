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DP World купил актив на Украине
13.02.2020

DP World купил актив на Украине

    • DP World приобрел 51% акций в украинском контейнерном терминале ТИС, сообщил на своей официальной странице в одной из соцсетей TIS Container Terminal Ukraine.

    «Это – крупнейшая инвестиция в украинской инфраструктуре и знаковое событие для всей портовой отрасли и Украины. Партнерство с DP World даст контейнерному терминалу ТИС возможности привлекать новые контейнерные линии, развивать дополнительные услуги внутри терминала, расширять корзину генеральных и навалочных грузов», – говорится в заявлении TIS.

    DP World пока официально эту информацию не раскрывает. 


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