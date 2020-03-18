На Выборгской таможне задержали самолет

Представители Выборгской таможни совместно со специалистами Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» на таможенном посту МАПП «Торфяновка» выявили воздушное транспортное средство с источником ионизирующего излучения, мощность которого значительно превышал естественный радиационный фон. Она составила на поверхности объекта 56 мкЗв/ч.

Как рассказали SeaNews в Выборгской таможне, небольшой гражданский самолет Starduster пытался ввезти в страну гражданин Российской Федерации. Самолет прибыл из штата Флорида в разобранном виде в порт финского города Котка. Водитель полуприцепа легкового автомобиля, на котором перемещался летательный аппарат, и владелец самолета следовали из Финляндии в Россию.

В ходе проведения радиационного контроля должностные лица таможенного поста установили, что в верхней части корпуса самолета возле кабины пилота превышен уровень ионизирующего излучения. Специалисты рассчитали фактор негативного воздействия на пилота: человек, который бы находился в кабине 10-12 часов мог получить годовую дозу облучения.

«Сам объект находится на панели приборов, это датчик крена самолета. Указатели, различные шкалы, подсветка уровня – на них нанесено светящееся в темноте вещество радий 226, принадлежащее к радиоактивному семейству урана 238. Известно, что до 1970 года соли радия 226 входили в состав светомассы постоянного действия, применявшиеся в светящихся шкалах различных приборов», – пояснил начальник отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Виталий Гольник.

Из объяснений владельца самолета следует, что разрешительных документов на ввоз источника ионизирующего излучения он не имеет.

По решению территориальных органов Роспотребнадзора воздушное судно запрещено к ввозу на территорию России и возвращено на сопредельную территорию. В отношении владельца самолета возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС).