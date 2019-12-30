Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 52, 2019

На 52 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 8,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 6,9%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 6,9%, на порты восточного побережья – на 4,5%.

Ставки из Китая на Австралию и Новую Зеландию на 52 неделе года значительно поднялись – на 20%, на Персидский залив – на 1,2%.

Ставки на Южную Америку повысились по сравнению с 51 неделей на 11,8%.

На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии остались прежними. В то же время спотовые ставки на Сингапур выросли на 6,1% к уровню 51 недели. Ставки на Южную Корею на 52 неделе года упали на 7,4%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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