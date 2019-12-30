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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 52, 2019
30.12.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 52, 2019


    • На 52 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 8,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 6,9%.

    Ставки на порты западного побережья США поднялись на 6,9%, на порты восточного побережья – на 4,5%.

    Ставки из Китая на Австралию и Новую Зеландию на 52 неделе года значительно поднялись – на 20%, на Персидский залив – на 1,2%.

    Ставки на Южную Америку повысились по сравнению с 51 неделей на 11,8%.

    На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии остались прежними. В то же время спотовые ставки на Сингапур выросли на 6,1% к уровню 51 недели. Ставки на Южную Корею на 52 неделе года упали на 7,4%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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