Экспорт цветных металлов

Российский экспорт необработанного алюминия за 8 месяцев 2019 года снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 2,1 млн тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, произошло снижение на 6,5% – до порядка 3,6 млрд долларов.

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года сохранился на уровне января-августа прошлого года и составил 441,4 тыс. тонн. В денежном выражении их экспорт упал – на 8,2% до 2,7 млрд долларов.

Необработанного никеля по итогам 8 месяцев 2019 года было вывезено на 5,9% меньше, чем за тот же период в 2018 году, его объем составил 85,1 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде сократились на 13,6% до 1,1 млрд долларов.

В августе необработанного алюминия было вывезено 291,6 тыс. тонн – на 31,1% меньше аналогичного уровня прошлого года и на 4,4% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта алюминия к уровню августа 2018 года снизились на 38,8% до 468,6 млн долларов (-8% к июлю 2019).

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам августа составил 67,1 тыс. тонн (+9,5% к августу 2018 и рост в 2 раза к июлю 2019 года). В стоимостном выражении их экспорт увеличился – на 6,6% к августу 2018 (рост в 2 раза к июлю 2019) – до 385,2 млн долларов.

Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 1,6 тыс. тонн (-87,8% к августу 2018 и -86,8% к июлю 2019). В денежном выражении их экспорт также упал по сравнению с августом прошлого года на 85,8% (-85,1% к июлю 2019) до 24,3 млн долларов.

По данным Лондонской биржи металлов, в августе 2019 года средняя стоимость алюминия составила 1,74 тыс. долларов за тонну (-14,9% к августу 2018 и -2,9% к июлю 2019), меди – 5,707 тыс. долларов за тонну (-5,5% к августу 2018 и -3,9% к июлю 2019), никеля – 15,682 тыс. долларов за тонну (+16,8% к августу 2018 и +16,5% к июлю 2019).