Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт цветных металлов
23.10.2019

Экспорт цветных металлов


    • Российский экспорт необработанного алюминия за 8 месяцев 2019 года снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 2,1 млн тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, произошло снижение на 6,5% – до порядка 3,6 млрд долларов.

    Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года сохранился на уровне января-августа прошлого года и составил 441,4 тыс. тонн. В денежном выражении их экспорт упал – на 8,2% до 2,7 млрд долларов.

    Необработанного никеля по итогам 8 месяцев 2019 года было вывезено на 5,9% меньше, чем за тот же период в 2018 году, его объем составил 85,1 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде сократились на 13,6% до 1,1 млрд долларов.

    В августе необработанного алюминия было вывезено 291,6 тыс. тонн – на 31,1% меньше аналогичного уровня прошлого года и на 4,4% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта алюминия к уровню августа 2018 года снизились на 38,8% до 468,6 млн долларов (-8% к июлю 2019).

    Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам августа составил 67,1 тыс. тонн (+9,5% к августу 2018 и рост в 2 раза к июлю 2019 года). В стоимостном выражении их экспорт увеличился – на 6,6% к августу 2018 (рост в 2 раза к июлю 2019) – до 385,2 млн долларов.

    Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 1,6 тыс. тонн (-87,8% к августу 2018 и -86,8% к июлю 2019). В денежном выражении их экспорт также упал по сравнению с августом прошлого года на 85,8% (-85,1% к июлю 2019) до 24,3 млн долларов.

    По данным Лондонской биржи металлов, в августе 2019 года средняя стоимость алюминия составила 1,74 тыс. долларов за тонну (-14,9% к августу 2018 и -2,9% к июлю 2019), меди – 5,707 тыс. долларов за тонну (-5,5% к августу 2018 и -3,9% к июлю 2019), никеля – 15,682 тыс. долларов за тонну (+16,8% к августу 2018 и +16,5% к июлю 2019).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.05.2019
    CMA CGM снизил убыток
    CMA CGM опубликовал основные финансовые и операционные показатели за первый квартал 2019 года. Объем перевозок увеличился на 4,4% […]
    2019CMA CGMКонтейнерные перевозкиФинансы
    0
    08.02.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 5
    На 5 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались прежними. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевраль
    0
    01.02.2019
    Грузы РЖД
    Январь 2019
    2019ПогрузкаРЖД
    0
    24.06.2019
    Экспорт цветных металлов
    Объемы и доходы от экспорта цветных металлов выросли. Так, российский экспорт необработанного алюминия за 4 месяца 2019 года […]
    2019Цветные металлыЭкспорт
    0
    27.05.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2019
    На 22 неделе года цены на бункерное топливо снизились во всех исследуемых портах. Так, в Роттердаме, по данным […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    29.07.2019
    Контейнерооборот портов Ирана
    Итоги первого полугодия 2019
    Только для подписчиков
    2019ИранКонтейнерооборот
    0
    27.09.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Июль 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаГрузооборотИюль
    0
    09.09.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2019
    На 36 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается снижение спотовых ставок. Рост ставок отмечен только из Китая […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    19.04.2019
    Грузооборот российских портов в марте 2019 вырос на 3,2%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в марте 2019 года вырос в сравнении […]
    2019ГрузооборотМартПОРТСТАТ
    0
    14.03.2019
    Российский экспорт рыбы вырос
    По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году экспорт рыбы из России в физическом выражении вырос на 7,8% […]
    2018ИтогиРыбаСтатистика таможни
    0
    29.04.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2019
    На 17 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику. Ставки из Шанхая на порты Северной […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    19.04.2019
    Единый мультимодальный документ
    Появится к 2022 году
    ДокументооборотПункты пропуска Экспорт
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    23.10.2019 Контейнерооборот Индии
    23.10.2019 TEUs’ы DP World
    22.10.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    22.10.2019 Maersk повышает прогноз
    21.10.2019 ТрансКонтейнер увеличил прибыль по РСБУ
    21.10.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД