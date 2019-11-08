Куда растет экспорт

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-август 2019 года экспорт из России составил 636,4 млн тонн грузов, на 30,3 млн тонн или на 5% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении, напротив, произошло снижение на 15,7 млрд долларов, или на 5,5% до 270,2 млрд долларов.

В денежном выражении

Наибольший рост экспорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришелся на самое маленькое государство в западном полушарии – Сент-Китс и Невис. В мае 2019 года в Сент-Китс и Невис было поставлено судно (код ТН ВЭД 8901901000 – «прочие грузовые и грузопассажирские плавучие средства морские») на сумму 963,4 тыс. долларов. Таким образом, экспорт в эту страну вырос в 15 тыс. раз. На самом деле, можно предположить, что, скорее всего, имела место регистрация судна под флагом Сент-Китс и Невис.

С 332 долларов до 790 тыс. долларов (или в 2379 раз) выросли поставки в Барбадос. При этом 86,5% экспорта или 675,3 тыс. долларов приходится на нефть и нефтепродукты (мазуты), 11,5% или 91,1 тыс. долларов – на бумагу и картон.

Экспорт в Новую Каледонию вырос в 43 раза – со 109,4 тыс. долларов до 4,7 млн долларов. 94,2% поставок приходится на каменный уголь, 4,3% – на подсолнечное масло.

Наибольший рост стоимости экспорта в абсолютном выражении пришелся на Нидерланды. За 8 месяцев 2019 года поставки в эту страну из России выросли на 2,8 млрд долларов и составили 30,6 млрд долларов. При по стоимости экспорта из России этом Нидерланды находятся на втором месте (после Китая с 34,7 млрд долларов). Более 75% экспорта приходится на нефть и нефтепродукты. 3,9% – на медь и изделия из нее, 2,3% – на никель и изделия из него и 2,1% – на алюминий и изделия из него.

Поставки в Норвегию увеличились на 1,3 млрд долларов до 2 млрд долларов. Стоит отметить, что 58,3% экспорта или 1,2 млрд долларов приходится на сжиженный природный газ, в 2018 году таких поставок не было. Кроме того, в апреле-мае 2019 года Норвегию было поставлено 8 морских рыболовных судов на сумму 12,8 млн долларов. Всего за 8 месяцев этого года Россия экспортировала 14 морских рыболовных судов (8 в Норвегию, 3 в Индию, одно в Южную Корею и одно на Маршалловы острова). Здесь, скорее всего, тоже нужно предполагать регистрацию под флагом этих стран – по крайней мере в части случаев.

Третья страна, поставки в которую выросли наиболее существенно, – США. За 8 месяцев 2019 года экспорт в США вырос на 1,1 млрд долларов до 8,8 млрд. Почти 50% приходится на топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, 10,7% – на необработанные металлы платиновой группы (палладий и родий).

В физическом выражении

В физическом выражении (как и в денежном) наибольший рост в процентах приходится на Сент-Китс и Невис. На втором месте – Барбадос, на третьем – Новая Каледония.

В 228 раз или на 182,8 тыс. тонн выросли поставки нефти и нефтепродуктов в Пуэрто-Рико.

На Мадагаскар было экспортировано 29,5 тыс. тонн пшеницы и меслина. В целом поставки на Мадагаскар выросли в 109 раз и составили 29,8 тыс. тонн.

Лидером по приросту физического объема экспорта является Беларусь, поставки в эту страну выросли на 30,6 млн тонн до 53,5 млн тонн. 60,3% всего объема поставок приходится на мыло и поверхностно-активные органические вещества, экспорт которых увеличился в 109 раз до 32,4 млн тонн. Кроме того, на 1,9 млн тонн или в 4,5 раза вырос экспорт каменного угля, на 717,5 млн тонн или в 2,9 раза – экспорт пластмасс и изделий из них.

На втором месте – Норвегия (+6,1 млн тонн). Стоит отметить, что в январе-августе 2019 года в эту страну было отгружено 12,6 млн тонн злаков (ячменя, овса, пшеницы и меслина) – в 5,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт в Нидерланды за январь-август 2019 года вырос на 5,9 млн тонн.

На 4,8 млн тонн до 94,2 млн тонн увеличился экспорт в Китай. Более 50% поставок приходится на нефть и нефтепродукты, 20% – на каменный уголь, 14,4% – на древесину и изделия из нее. Кроме того, в Китай было поставлено два морских танкера на сумму 752 тыс. долларов и одно судно под кодом ТН ВЭД 8901901000 «прочие грузовые и грузопассажирские плавучие средства морские» на сумму 1,4 долларов.

Поставки в Германию выросли на 4,1 млн тонн и составили 33,3 млн тонн. 47,2% экспорта приходится на нефть и нефтепродукты, 14,2% – на каменный уголь. Поставки каменного угля в Германию выросли в 2,2 раза.