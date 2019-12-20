Товарооборот в регионе деятельности Новороссийской таможни

19 декабря этого года в Новороссийской таможне подвели предварительные итоги работы в 2019 году.

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни, по предварительным итогам 2019 года, составил 9,6 млрд долларов. По состоянию на 11 декабря в федеральный бюджет было перечислено около 72,5 млрд рублей. Отметим, по итогам 2018 года показатель составил 65,2 млрд рублей. За 11 месяцев 2019 года было оформлено около 74,5 тыс. деклараций на товары, около 45,4 тыс. транзитных деклараций.

Через границу в регионе деятельности Новороссийской таможни проследовало порядка 436 тыс. транспортных средств. Это на 17,8% больше, чем за 2018 год. В том числе было оформлено 6,3 тыс. морских судов (+14,5%), 4 тыс. автомобилей всех типов (+25%), 404 тыс. контейнеров (+19,9%), 360 самолета (+48,1%). Железнодорожных вагонов, по предварительным данным, было 21 тысячи, что на 12,5% меньше показателя прошлого года.

Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ в регионе деятельности Новороссийской таможни, в 2019 года стали Китай, Турция, Египет, Израиль. Доля прочих стран (104 страны) составляет 40%.

Наибольшие доли среди стран-получателей российского экспорта, по данным Новороссийской таможни, приходятся на Египет, Турцию Китай и Бангладеш. На долю остальных стран в экспорте (139 стран) приходится 56%.

В 2019 году Новороссийской таможней было возбуждено 1073 дел (за 2018 год было 965 дел) об административных правонарушениях и 25 уголовных дел (в 2018 году – 17). По результатам таможенного контроля после выпуска товаров доначислено таможенных платежей и штрафов на общую сумму более 191 млн рублей, что на 47% больше показателя аналогичного периода 2018 года (в 2018 году было 132 млн рублей.). Бюджетная эффективность одной таможенной проверки составила около 6 млн рублей, что почти в 2 раза превышает показатель прошлого года (в 2018 году – около 3 млн рублей).

Подводя итоги 2019 года, начальник таможни полковник таможенной службы Владимир Литвин определил ряд основных задач на 2020 год – обеспечение полного поступления доходов в федеральный бюджет, охрана объектов интеллектуальной собственности, максимальное содействие внешнеторговой деятельности.

Фото: Новороссийская таможня