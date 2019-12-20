Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот в регионе деятельности Новороссийской таможни
20.12.2019

Товарооборот в регионе деятельности Новороссийской таможни


    • 19 декабря этого года в Новороссийской таможне подвели предварительные итоги работы в 2019 году. 

    Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни, по предварительным итогам 2019 года, составил 9,6 млрд долларов. По состоянию на 11 декабря в федеральный бюджет было перечислено около 72,5 млрд рублей. Отметим, по итогам 2018 года показатель составил 65,2 млрд рублей. За 11 месяцев 2019 года было оформлено около 74,5 тыс. деклараций на товары, около 45,4 тыс. транзитных деклараций.

    Через границу в регионе деятельности Новороссийской таможни проследовало порядка 436 тыс. транспортных средств. Это на 17,8% больше, чем за 2018 год. В том числе было оформлено 6,3 тыс. морских судов (+14,5%), 4 тыс. автомобилей всех типов (+25%), 404 тыс. контейнеров (+19,9%), 360 самолета (+48,1%). Железнодорожных вагонов, по предварительным данным, было 21 тысячи, что на 12,5% меньше показателя прошлого года.

    Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ в регионе деятельности Новороссийской таможни, в 2019 года стали Китай, Турция, Египет, Израиль. Доля прочих стран (104 страны) составляет 40%.

    Наибольшие доли среди стран-получателей российского экспорта, по данным Новороссийской таможни, приходятся на Египет, Турцию Китай и Бангладеш. На долю остальных стран в экспорте (139 стран) приходится 56%.

    В 2019 году Новороссийской таможней было возбуждено 1073 дел (за 2018 год было 965 дел) об административных правонарушениях и 25 уголовных дел (в 2018 году – 17). По результатам таможенного контроля после выпуска товаров доначислено таможенных платежей и штрафов на общую сумму более 191 млн рублей, что на 47% больше показателя аналогичного периода 2018 года (в 2018 году было 132 млн рублей.). Бюджетная эффективность одной таможенной проверки составила около 6 млн рублей, что почти в 2 раза превышает показатель прошлого года (в 2018 году – около 3 млн рублей).

    Подводя итоги 2019 года, начальник таможни полковник таможенной службы Владимир Литвин определил ряд основных задач на 2020 год – обеспечение полного поступления доходов в федеральный бюджет, охрана объектов интеллектуальной собственности, максимальное содействие внешнеторговой деятельности.

    Фото: Новороссийская таможня


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.03.2019
    Лидеры Финляндии
    Контейнерооборот за 2 месяца 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    22.05.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Объем экспорта водки из России по итогам первого квартала 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    30.05.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 22 2019
    Азовский рынок перед религиозными праздниками в Турции выглядит спокойным. По данным судового брокера «Руфко», торговая активность в основном […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    04.12.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам 11 месяцев 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения увеличился по […]
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    18.03.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2019
    На 12 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная. Стоимость мазута практически во всех исследуемых портах […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    28.06.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 25, 2019
    На 25 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    06.06.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за 5 месяцев 2019 года увеличилась на 3,2%, составив […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    05.07.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 26, 2019
    На 26 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    17.01.2019
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 11 месяцев 2018 года составил 233,8 млрд евро. Это на […]
    2018Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    12.08.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 33 неделя 2019
    На 33 неделе года цены на бункерное топливо практически во всех исследуемых портах скорректировались вниз. Только в порту […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    24.06.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 26 неделя 2019
    На 26 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Сингапуре и […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    16.05.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Март 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДальний ВостокМарт
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    20.12.2019 Контейнерооборот Украины
    20.12.2019 Безработные контейнеровозы
    20.12.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    19.12.2019 Тягачи для ВСК
    18.12.2019 Контейнерооборот портов Малайзии
    17.12.2019 Контейнерооборот Новой Зеландии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ