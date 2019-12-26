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экспорт
26.12.2019

Где снижается экспорт


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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-октябрь 2019 года экспорт из России составил 803,6 млн тонн грузов, на 36,4 млн тонн или на 4,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении, напротив, произошло снижение на 25,6 млрд долларов, или на 7% до 341,6 млрд долларов.

    В денежном выражении

    С точки зрения стоимости наибольшее снижение экспорта в процентном выражении было в Ульяновской области. За 10 месяцев 2019 года экспорт товаров в этом регионе снизился на 63,5% до 213,1 млн долларов. При этом 22,3% поставок (в стоимостном выражении) ушло в Казахстан, 10,8% – в Беларусь, 7,5 – в Германию.

    На 43,9% раз – до 1,3 млрд долларов – сократился экспорт из Оренбургской области. 20,6% поставок пришлось на США (чугун), 16,6% – на Италию (чугун), 12,4% – на Беларусь (нефтепродукты).

    Поставки из Кабардино-Балкарии уменьшились на 42,8% и составили 17,9 млн долларов. В том числе экспорт в Армению составил 14,7%, в Туркмению – 14,4%, на Украину – 12,6%.

    Четвертый регион, экспорт из которого за 10 месяцев снизился наиболее существенно, – Тюменская область. Из нее было вывезено на 41,5% меньше товаров, чем за аналогичный период прошлого года, всего на сумму 1,7 млрд долларов. 18,2% грузов было поставлено в Нидерланды, 10% – в Великобританию.

    Экспорт из Архангельской области сократился до 1,4 млрд долларов (-37,7%). 33,9% товаров ушло в Нидерланды (нефть и нефтепродукты, рыба, лес), 12,3% – в Китай (лес) и 8,3% – в Бельгию (необработанные непромышленные алмазы, лес).

    Наибольшее снижение стоимости экспорта в абсолютном выражении пришлось на Москву. За 10 месяцев 2019 года отправки из столицы сократились на 17,3 млрд долларов и составили 145,4 млрд долларов. 14,7% всего объема экспорта приходится на долю Китая, 9,8% – на долю Нидерландов и 8,5% – на долю Германии.

    На 1,5 млрд долларов до 11,3 млрд долларов сократились поставки из Татарстана. В том числе в Нидерланды было экспортировано 20% товаров, в Польшу – 11,3%, в Германию – 7,5%.

    Поставки из Липецкой области составили 3,2 млрд долларов, на 1,4 млрд долларов меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. 25,5% было вывезено в Мексику, 22,5% – в Турцию и 22,4% – в Бельгию. Кроме того, основную часть экспорта составляют черные металлы.

    За январь-октябрь 2019 года отправки товаров из Челябинской области сократились на 1,2 млрд долларов и составили 3,2 млрд долларов. Основными странами-получателями были Казахстан (28,7%), Узбекистан (10,1%) и Турция (8,3%).

    Пятое место занимает Тюменская область, экспорт из которой снизился на 1,2 млрд долларов и составил 1,7 млрд долларов.

    В физическом выражении

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической скоро будут загружены данные за октябрь 2019 года.

    В физическом выражении наибольшее снижение экспорта в процентах приходится на Кабардино-Балкарию. По итогам 10 месяцев экспорт из республики сократился на 68,3% и составил 21,4 тыс. тонн. Поставки в Армению (в физическом выражении) составили 25%, в Туркмению – 14,2%, в Украину – 14%.

    Из Адыгеи было вывезено 28,4 тыс. тонн грузов, на 41,8% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. При этом 17,4% грузов было отправлено в Абхазию, 12,2% – в Литву, 12,1% – на Украину.

    Поставки из Ульяновской области снизились 47,9% до 131,9 млн тонн. В Азербайджан экспортировалось 29,3% товаров, в Германию – 17,7%, в Казахстан – 13%.

    Экспорт из Новосибирской области уменьшился на 40,4% и составил 5,7 млн тонн. При этом 28,9% грузов ушло в Китай, 19,6% – Германию, 11,8% – в Казахстан.

    На 37,3% до 3,6 млн тонн сократились поставки из Оренбургской области. 21,1% товаров был отправлен в США, 16,8% – в Италию, 13,6% – в Казахстан.

    Лидером по снижению физического объема экспорта стала Москва. Отгрузки из столицы уменьшились на 8,2 млн тонн до 220 млн тонн. 20,1% грузов ушли в Китай, 12,5% – в Нидерланды.

    На втором месте – Ростовская область. По итогам января-октября 2019 года поставки из региона снизились на 5,5 млн тонн до 22,2 млн тонн. 20,9% из этого объема было экспортировано в Турцию, 12% – на Украину, 11,5% – в Швейцарию.

    Отгрузки из Новосибирской области сократились на 3,9 млн тонн до 5,7 млн тонн.

    На 2,9 млн тонн снизились поставки из Хабаровского края. Более 60% товаров ушло в Китай (в основном – лесоматериалы).

    Из Краснодарского края было экспортировано 17 млн тонн грузов, на 2,3 млн тонн меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. 19,2% этого было отправлено в Турцию.


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