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импорт
06.11.2019

Африканские алмазы и индийские мобильники


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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-август 2019 года импорт в Россию составил 84 млн тонн грузов, что на 6,5 млн тонн или на 7,2% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении импорт снизился на 3 млрд долларов, или на 1,9% и составил 153,9 млрд долларов.

    В денежном выражении

    Наибольший рост импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришелся на Ботсвану. Поставки из этой страны выросли в 2046 раз – с 2,4 тыс. долларов до 5 млн долларов. Такой рост произошел за счет ввоза в апреле-июне 2019 года непромышленных алмазов на сумму 4,9 млн долларов.

    С 68,2 тыс. долларов до 29,4 млн долларов (или в 430 раз) вырос импорт из Анголы. Почти 100% поставок в Россию товаров из этой страны (также, как и из Ботсваны) приходится на непромышленные алмазы.

    Также наиболее существенно вырос импорт с Каймановых островов – в 329 раз (с 65 долларов до 21,4 тыс. долларов). Примечательно, что в таможенной статистке импорта из этой страны 64% приходится на товарную группу «реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части»

    Наибольший рост стоимости импорта в абсолютном выражении пришелся на Южную Корею. За 8 месяцев 2019 года поставки товаров из этой страны в Россию выросли на 848,1 млн долларов и составили 5,5 млрд долларов. Среди прочих товаров в Россию были импортированы 3 морских танкера на сумму 329,9 млн долларов, а также 3 морских рыболовных судна (полностью группа называется «морские суда рыболовные; плавучие базы и прочие суда для переработки и консервирования рыбных продуктов») на сумму 915,3 тыс. долларов. Поставки легкового автотранспорта за январь-август 2019 года составили 41,3 млн долларов (против 70,1 млн долларов за тот же период 2018 года), грузового – 4,1 млн долларов.

    Поставки из США увеличились на 489,6 млн долларов до 9 млрд долларов. Стоит отметить, что импорт фармацевтической продукции вырос на 20,3% до 78,5 млн долларов, прочих химических продуктов на 18,6% до 51,6 млн долларов, пластмасс и изделий их них на 16,9% до 39,3 млн долларов. А бОльшая часть импорта приходится н некий секретный код, и именно у него самый большой прирост. Кроме того, из США в Россию было поставлено легкового автотранспорта на сумму 721,9 млн долларов, тракторов на 57,9 млн долларов м мотоциклов на 14,9 млн долларов.

    Третья страна, поставки из которой выросли наиболее существенно, – Индия. За 8 месяцев 2019 года импорт из Индии вырос на 311,2 млн долларов и составил 2,4 млрд долларов. 10% приходится на сотовые телефоны, 9,6% – на лекарственные средства для розничной продажи и только 2,9% – на традиционный индийский  черный чай. Кроме того, из Индии в Россию было ввезено алмазов на 10,5 млн долларов, ювелирых изделий на 9,1 млн долларов, драгоценных и полудрагоценных камней на 739,3 тыс. долларов.

    За январь-апрель 2019 года импорт из Японии увеличился на 298,2 млн долларов до 6 млрд долларов. Почти четверть поставок приходится на легковой автотранстпорт. Япония поставила в Россию 5 рефрижераторных морских судов на сумму 35,7 млн долларов, 34 морских рыболовных судна на 12,8 млн долларов, один буксир на 1,6 млн долларов и один танкер на 127,8 тыс. долларов.

    Замыкает пятерку лидеров Турция. За 8 месяцев 2019 года импорт из этой страны вырос на 276 млн долларов до 3 млрд долларов. Наибольший рост пришелся на товарную группу «суда, лодки и прочие плавучие конструкции». Их импорт составил 125,3 млн долларов. 32,3 млн долларов из этой суммы приходится на три морских танкера, 25,5 млн долларов – на морское рыболовное судно.

    В физическом выражении

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической скоро будут загружены данные за сентябрь 2019 года.

    В физическом выражении набольший рост в процентах приходится на Кабо-Верде. По итогам 8 месяцев импорт текстильных материалов и текстильных изделий из этой страны вырос в 192 раза.

    В 135 раз выросли поставки текстильных материалов и изделий из Брунея.

    Из Гибралтара было импортировано в 109 раз больше недрагоценных металлов и изделий из них.

    Лидером по приросту физического объема импорта является Финляндия, поставки из этой страны выросли на 693,4 тыс. тонн и составили 1,6 млн тонн. 27,6% всего объема приходится на минеральные продукты (в основном это галька, гравий, щебень), 26,1% – на недрагоценные металлы и изделия из них (в основном изделия из черных металлов) и 19,1% – на бумагу и картон и изделия из них.

    На втором месте – Китай. По итогам января-августа 2019 года импорт из Китая увеличился на 477,4 тыс. тонн до 7,6 млн тонн. Наибольший прирост объемов приходится на органические химические соединения (+158,5 тыс. тонн), изделия из черных металлов (+114,8 тыс. тонн) и пластмассы и изделия из них (+96 тыс. тонн). Кроме того, из Китая в Россию было импортировано 4 морских танкера общей стоимостью 34,1 млн долларов, одно морское рефрижераторное судно (5,7 млн долларов), 6 буксиров (32,9 млн долларов), 196 тыс. единиц легкового и 18 тыс. единиц грузового автотранспорта.

    Импорт из Ирландии за январь-август 2019 года вырос на 144,6 тыс. тонн до 334,9 тыс. тонн. Почти 90% всего объема – продукты неорганической химии.

    На 140,3 тыс. тонн до 855,7 тыс. тонн вырос импорт из Австралии, более 95% или 826,6 тыс. тонн составляют продукты неорганической химии.

    Поставки продуктов неорганической химии из Гвинеи выросли на 136 тыс. тонн и составили 151,5 тыс. тонн.


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