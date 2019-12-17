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Судно-ножницы
17.12.2019

Судно-ножницы


    • Недавно мы писали об уникальном судне-кувырке, который состоит на службе флота США. Сегодня расскажем о не менее впечатляющем немецком судне «Bottsand», которое входит в cтосав ВМФ Германии, но выполняет исключительно гражданские функции.

    Судно построено для эффективной очистки водной поверхности от нефтяных пятен. С виду «Bottsand» – совершенно обычное судно. Вряд ли оно кого-то заинтересует, если увидеть его стоящим в порту. Однако стоит ему выйти в открытое море к месту загрязнения, тут оно показывается во всей красе.

    Оказавшись рядом с пятном, корпус судна раздвигается, подобно ножницам. Максимальный угол разведения частей судна при этом может достигать 65 градусов. В таком состоянии увеличивается площадь сбора нефтепродуктов – примерно до 40 кв. м.

    В обоих «лезвиях» этих «ножниц» находятся резервуары для очистки воды общим объемом 790 куб. м. Вода внутри этих резервуаров очищается от нефти и возвращается в океан. При толщине нефтяной пленки 2 мм судно способно обрабатывать до 140 кубометров загрязненной воды за 1 час. Подобные суда есть у каждой страны, однако именно эта конструкция из-за своей сложности распространения не получила.

    «Bottsand» был построен в 1985 году.

    Судно-ножницыТехнические характеристики судна специальной конструкции «Bottsand»:

    • водоизмещение — 763 тонн;
    • длина – 46,3 м;
    • ширина – 12 м;
    • осадка – 3,5 м;
    • силовая установка – дизель мощностью 1000 л.с.;
    • скорость хода – 10 узлов;
    • экипаж – 6 человек.

    У «Bottsand» есть sistership – «Eversand».


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