Судно-ножницы

Недавно мы писали об уникальном судне-кувырке, который состоит на службе флота США. Сегодня расскажем о не менее впечатляющем немецком судне «Bottsand», которое входит в cтосав ВМФ Германии, но выполняет исключительно гражданские функции.

Судно построено для эффективной очистки водной поверхности от нефтяных пятен. С виду «Bottsand» – совершенно обычное судно. Вряд ли оно кого-то заинтересует, если увидеть его стоящим в порту. Однако стоит ему выйти в открытое море к месту загрязнения, тут оно показывается во всей красе.

Оказавшись рядом с пятном, корпус судна раздвигается, подобно ножницам. Максимальный угол разведения частей судна при этом может достигать 65 градусов. В таком состоянии увеличивается площадь сбора нефтепродуктов – примерно до 40 кв. м.

В обоих «лезвиях» этих «ножниц» находятся резервуары для очистки воды общим объемом 790 куб. м. Вода внутри этих резервуаров очищается от нефти и возвращается в океан. При толщине нефтяной пленки 2 мм судно способно обрабатывать до 140 кубометров загрязненной воды за 1 час. Подобные суда есть у каждой страны, однако именно эта конструкция из-за своей сложности распространения не получила.

«Bottsand» был построен в 1985 году.

Технические характеристики судна специальной конструкции «Bottsand»:

водоизмещение — 763 тонн;

длина – 46,3 м;

ширина – 12 м;

осадка – 3,5 м;

силовая установка – дизель мощностью 1000 л.с.;

скорость хода – 10 узлов;

экипаж – 6 человек.

У «Bottsand» есть sistership – «Eversand».