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Самая большая сортировочная станция
24.10.2019

Самая большая сортировочная станция


    • Самой крупной в мире сортировочной станцией считается Бейли-Ярд (Bailey Yard) железнодорожной компании Union Pasific в штате Небраска в США. Эта станция имеет длину 13 км, количество путей – 204, из них 114 путей сортировочного парка. Общая длина путей составляет 418 км.

    Каждые сутки станция пропускает около 10 тыс. грузовых вагонов. Из них примерно 3 тыс. вагонов обрабатываются на двух горочных сортировочных системах – «западной» и «восточной». При работе в режиме максимальной производительности каждую минуту с этих горок скатывается по 4 вагона, которые затем направляются в парки, где происходит завершающий этап формирования поездов. В совокупности на горках имеется 18 приемочных и 16 отправочных путей.

    В ремонтном цехе в среднем ремонтируется 50 вагонов в сутки. Максимальная производительность ремонтного цеха составляет 18–20 вагонов в час при работе в три смены (круглосуточно).

    Депо ежедневно выдает на рейсы более 300 локомотивов.

    В Европе самая большая станция находится в Германии – это станция Машен (Maschen Rbf). Она имеет 112 путей в двух сортировочных парках (48 в одном и 64 в другом).

    В России самая большая сортировочная станция – Екатеринбург-Сортировочный. Она имеет 72 пути в двух сортировочных парках (36+36).

    В Великобритании, Дании, Японии и некоторых других странах все сортировочные горки на сегодняшний день закрыты. На это есть две причины: другие способы грузовой работы и контейнеризация перевозок.


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