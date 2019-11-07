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В Корее построят первое в стране крупное многоцелевое судно-нефтесборщик
07.11.2019

В Корее построят первое в стране крупное многоцелевое судно-нефтесборщик


    • Hanjin Heavy Industries & Construction получила контракт на строительство первого в Южной Корее большого многоцелевого судна для ликвидации разливов нефти. Стоимость судна оценивается в 60 млн долларов. Его построят в Пусане. Сдача в эксплуатацию планируется к 2022 году.

    По данным Корейской корпорации управления морской окружающей средой, в стране используется порядка 60 судов-нефтесборщиков дедвейтом 500 тонн. Дедвейт нового многоцелевого судна составит 5 тыс. тонн, длина – 103 м, ширина – 20,6 м. Оно будет выполнять также функции по пожаротушению, буксировке и сбору мусора.


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