«Окская судоверфь» заложила судно для Камчатки и Курил

АО «Окская судоверфь» произвела закладку киля грузопассажирского судна проекта NE-020.2. Судно предназначено для обеспечения сообщения между Командорскими островами, Курилами и Петропавловским-Камчатским. Строительство планируется завершить к 2021 году.

По информации пресс-службы Росморречфлота, судно будет построено на класс Российского морского регистра судоходства: KM Ice2 [2]АUT3 Passenger ship. Оно предназначено для перевозки пассажиров и грузов, включая навалочные, генеральные (в том числе опасные) и контейнеры. Расчетная скорость движения при максимальной длительной мощности двух главных двигателей, свежеокрашенном корпусе, при глубине акватории не менее 6 осадок судна, ветре не более 5 м/с и волнении не свыше 2 баллов составляет 13,5 узла.

Дальность плавания экономическим ходом 12 узлов составляет около 5,8 тыс. миль. Дальность плавания полным ходом 13,5 узлов составляет около 5 тыс. миль.

Основные характеристики:

длина корпуса габаритная — 75 м,

ширина габаритная — 13,40 м,

осадка — 3,70 м,

водоизмещение — 2720 тонн,

экипаж – 18 человек,

пассажиры – 34 человека.

(Фото: Россморречфлот)